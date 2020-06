La recette d'enfance de bourdons aux pommes, bleuets et caramel à l’érable de Jean-Luc Boulay

Mon père était cultivateur-jardinier et nous avions beaucoup de pommes et de myrtilles sur notre terrain, donc c'était une recette simple, car tout était à proximité. C’est nous, les enfants, qui faisions cette recette avec notre mère tous les dimanches. Et on servait ça avec une sauce caramel au beurre salé, car nous habitions près de la Normandie, où le beurre et la crème sont très présents. Quand je suis arrivé au Québec, j'ai remplacé le caramel par l'érable et les myrtilles par des bleuets.

Jean-Luc Boulay