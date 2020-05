Jean-Philippe Wauthier ému par Marie Eykel

Jean-Philippe Wauthier a avoué à Marie Eykel que ça lui faisait beaucoup de bien d’entendre sa voix.

L’enfance, c’est tellement important. Et puis j’ai été une voix dans ton enfance qui t’a fait du bien, comme à tant d’autres. Quand j’entends la voix de Kim Yaroshevskaya, c’est exactement ça. Ça me fait vibrer, ça me donne le motton, ça m’émeut.

L’animateur a demandé à son idole de jeunesse si elle était inquiète pour les enfants dans le contexte de la pandémie qui a bouleversé leur quotidien.

Celle qui a justement si bien accompagné beaucoup de jeunes à l’époque de la première mouture de Passe-Partout raconte qu’elle parle avec sa petite nièce tous les jours.

Et là, on fait des folies. Elle me fait parler à son chat, je la fais rire et elle me raconte des histoires, on fait des voix de personnages... Ça fait que tous les jours, j’ai un moment délicieux avec cette Félixe que j’adore.

Marie Eykel