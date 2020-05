Les séries et les émissions qui reviennent cet automne

Les nouvelles séries

Fragile

Pier-Luc Funk et Marc-André Grondin dans la série « Fragile » Photo : Radio-Canada/pierre crepo

C’est comme ça que je t’aime

Les Delisle et les Paquette : Huguette (Marilyn Castonguay) et Gaétan (François Létourneau), et Micheline (Karine Gonthier-Hyndman) et Serge (Patrice Robitaille) Photo : Turbulent/Bertrand Calmeau

La Maison-Bleue

En 2016, Jacques Hamelin, incarné par Guy Nadon, est devenu le quatrième président de l’histoire du Québec indépendant. Il est confronté à de nombreux défis, dont un qui n’est pas le moindre : 25 ans après sa séparation acrimonieuse du Canada, la nation est toujours coincée dans un débat identitaire : le Québec devrait-il retourner au sein du Canada? Photo : Radio-Canada

Ce qui revient assurément

Trop

Les personnages d'Isabelle (Évelyne Brochu) et d'Anaïs (Virginie Fortin) Photo : Radio-Canada

Une autre histoire

Douze nouveaux épisodes sont à l’horaire.

Marina Orsini dans une scène de la série « Une autre histoire » Photo : Datsit Sphère

5e rang

Six nouveaux épisodes sont à l’horaire et 18 autres épisodes sont incertains et dépendent de la reprise des tournages.

Marie-Luce est jouée par Maude Guérin. Photo : Productions Casablanca inc.

Ce qui est incertain

Les séries suivantes sont à l’horaire sous toutes réserves, puisqu'elles dépendent de la reprise des tournages.

District 31

Le sergent détective Bruno Gagné est joué par Michel Charette. Photo : Aetios Productions

Discussions avec mes parents

Une scène de « Discussion avec mes parents » avec Vincent Bilodeau (Jean-Pierre), François Morency (François) et Marie-Ginette Guay (Rollande). Photo : Radio-Canada

Toute la vie

Roy Dupuis et Hélène Bourgeois Leclerc dans leur personnage respectif de la série « Toute la vie » Photo : véro boncompagni-2019/Véro Boncompagni

Les mecs

Les comédiens Normand Daneau, Yanic Truesdale, Christian Bégin et Alexis Martin sur le plateau de la série « Les mecs ». Photo : Radio-Canada

Les nouvelles émissions

5 chefs dans ma cuisine

Marina Orsini fait son grand retour à la télévision de Radio-Canada. Photo : Manon Boyer

Savourer

La nutritionniste et animatrice Geneviève O'Gleman. Photo : Radio-Canada/Maude Chauvin

Bonsoir bonsoir! revient cet automne, mais en format hebdomadaire

L'animateur Jean-Philippe Wauthier Photo : La production est encore jeune inc./Karine Dufour

Les émissions de culture et variétés qui reviennent

Une nouvelle saison de Deuxième chance, dont le tournage sera confirmé sous peu, est prévue.

Monic Néron et Marina Orsini animeront l'émission. Photo : Zone 3 et A Média

Les autres émissions qui seront de retour sont : On va se le dire, Les enfants de la télé, Infoman, 100 Génies, Au suivant, En direct de l’univers, 1res fois, Prière de ne pas envoyer de fleurs, Silence, on joue!, Les aventures du Pharmachien, Le gros laboratoire et Tout le monde en parle.

Guy A. Lepage et Dany Turcotte Photo : Avanti Groupe/Karine Dufour

Josélito au cœur du monde, annoncée pour le printemps, sera diffusée cet automne, tout comme les rendez-vous culturels L'effet wow et Esprit critique.

Les émissions d’affaires publiques

En information, on retrouvera les émissions habituelles : La facture, L’épicerie, Enquête, La semaine verte, Les coulisses du pouvoir, Découverte et les documentaires majoritairement canadiens proposés dans le contexte de Doc humanité.

Johanne Despins Photo : Radio-Canada

Les émissions jeunesse

Une nouveauté pour les jeunes : la série Paddington.

Les principales émissions seront de retour : L’effet secondaire, Alix et les merveilleux, L’Agent Jean et 14 mille millions de choses à savoir.​