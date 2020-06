Télé et confinement : discussion avec Anne-Marie Dussault

Depuis que la pandémie a commencé, qu'est-ce qui vous a le plus étonnée?

Anne-Marie Dussault : Par rapport à mon métier, c’est l’importance de la vérité. De rechercher la bonne réponse au besoin d’information du public. Les premières semaines, on a été dans une phase de réponses aux questions du public. Ce qui nous a frappés, mon équipe et moi, c’était de constater qu’il y avait une soif de vérité dans l’information. C’était très important pour nous de répondre à cette demande-là.

Quel est pour vous le principal défi de votre travail dans ce contexte?

Anne-Marie Dussault : Accepter que, sur le plan télévisuel, on fonctionne différemment. La perte de contact direct avec un invité, dans mon cas, comme intervieweuse, la crainte de perdre en chaleur et en atmosphère, d’une certaine manière, parce que l’intensité d’un entretien peut être important. Mais en même temps, d’apprendre à travailler avec les technologies, ça a été un défi, parce qu'en personnel réduit, avec le télétravail de l’équipe, ça a été aussi d’apprendre à vivre une sorte d’isolement, une sorte de confinement à l’intérieur même des équipes. Tout le monde avait ce défi-là parce que ce sont des petites équipes tissées serrées, comme des familles. C’est aussi d’essayer d’éviter de perdre cette affiliation et cette solidarité qui existe dans l’équipe à cause des nouvelles façons de travailler.

De plus, étant donné que je travaille dans un environnement extrêmement sécuritaire où toutes les précautions ont été prises, c’est un défi de chaque instant de respecter les consignes, puisque c’est une nouvelle façon de vivre.

Anne-Marie Dussault sur le plateau de 24|60 Photo : Radio-Canada/Charles Arsenault

Qu'est-ce qui vous aide / vous donne de l'espoir dans toute cette crise?

Honnêtement, pour les médias, je suis très inquiète. On a vu dans cette pandémie des médias tomber, des pertes d’emplois, des journalistes qui n’ont plus de travail. Mon espoir, c’est que cette pandémie va recréer un très grand besoin d’information et permettra aux médias de reprendre vie. Anne-Marie Dussault

Anne-Marie Dussault : Ils sont tous en difficulté. Nous sommes privilégiés à Radio-Canada et je le sens très bien. Ce qui me donne de l’espoir, c’est que les sites d’information sont consultés comme jamais. Des records de consultations sont battus, et ce, même dans les médias actuellement en difficulté. Donc, j’espère que ce besoin-là d’information, de vérité et de transparence va se matérialiser par le soutien aux médias.

Pour ce qui est de la société, je pense que mon espoir, c’est qu’on a découvert des failles importantes dans nos sociétés : la négligence à l’égard de nos aînés, collectivement et depuis toujours. Ça fait resurgir des valeurs de bienveillance et de solidarité, et ça me donne espoir. Comme plusieurs disent que ça ne sera plus jamais pareil, j’espère qu’on va miser là-dessus pour un avenir meilleur. Comme on est en démocratie, on peut se consoler et puiser notre espoir dans ces valeurs démocratiques.

Vous faites de la télévision de façon inédite en ce moment. Y a-t-il un élément de ces nouvelles façons de fonctionner que vous aimeriez conserver une fois la crise terminée?

Anne-Marie Dussault : Pas nécessairement (rires). Le défi était d’avoir des invités différents et pertinents en studio. Étant donné que je fais des entrevues télévisées, je ne suis pas certaine que la communication par Skype ou Facetime, par exemple, soit idéale. Donc, j’aimerais bien retrouver une vie normale en studio, mais je crains que ça ne soit pas possible avant très très longtemps. En même temps, ça nous oblige à garder le cap sur le contenu. Mais aussi, d’un certain point de vue, étant donné que nos invités sont eux-même confinés, ils sont davantage disponibles, d’une certaine manière. Ça c’est un aspect qui nous facilite la tâche.





Dans le passé, quel a été l’événement que vous avez couvert qui se rapproche le plus de la crise que nous vivons présentement?

Parler du même sujet pendant plus de deux mois au quotidien? J’ai jamais vu ça. Cette situation est absolument inédite. Ça fait plus de deux mois, les revues de presse de la pandémie font 300 pages par jour, nous sommes submergés d’informations, pour ne pas dire intoxiqués. Le grand défi, c’est de départager le vrai du faux. Anne-Marie Dussault

Anne-Marie Dussault : La grande inquiétude en ce moment est la vitesse de circulation des faussetés, des théories du complot. Heureusement, nous avons des équipes journalistiques qui peuvent faire la différence.

Mais jamais j’ai vécu une situation d’une telle intensité. C’est sûr que ce que j’ai vécu de plus dramatique, en comparaison, c’est septembre 2001, toute l’histoire du djihad. C’est sûr que cette couverture était très intense.

Mais actuellement, la vie des gens au quotidien, l’insécurité quant à leur santé et à leur situation économique est tellement grande qu’à chaque jour, on est confinés dans ce sujet-là! Et ce n’est pas fini!





Anne-Marie Dussault et Charles Tisseyre animent une émission spéciale sur le coronavirus. Photo : Radio-Canada

La société va forcément être modifiée dans les prochaines années : qu'est-ce qui vous enthousiasme le plus dans ces changements, et qu'est-ce qui vous fait le plus peur?

Anne-Marie Dussault : Sur le plan sociétal, ce qui me fait le plus peur, c’est qu’on ne tire aucune leçon de cette pandémie. Qu’on fasse de beaux discours, notamment à l’égard des aînés, et qu’on ne change pas fondamentalement la façon de faire. C’est beaucoup ce sujet qui m’a touchée. J’espère que ça va changer pour vrai.

J’ai aussi de l’espoir parce que, sincèrement, j’ai trouvé que nos gouvernements, tant fédéral que provincial, se sont montrés bienveillants. Et des gouvernements qui gardent le cap dans le but de rassurer leurs citoyens, à une époque où le populisme est très fort, moi, ça me donne espoir aussi.

On a beaucoup vu que, malgré le confinement, les gens étaient en grande solidarité. Les campagnes de publicité ont envahi les ondes dans le but d’inciter les citoyens à contribuer et à respecter les consignes au nom de la santé publique.

En ce qui concerne les inégalités sociales et les injustices, on sait bien que les plus démunis sont les premières victimes. Parmi les grandes inégalités, on constate aussi qu’on confie nos vies aux travailleuses et travailleurs qui sont les plus mal payés dans notre société. Ce sont des gens extrêmement dévoués et généreux. On a du mal à passer de la parole aux actes, et j’espère qu’on le fera. Anne-Marie Dussault

Quel message aimeriez-vous envoyer à votre public?

Anne-Marie Dussault : Comme journaliste, je crois que c’est important de lancer le message que l’information pertinente et fouillée est d’une valeur cardinale dans notre société. Ça me fâche grandement qu’on laisse la désinformation et l’intox circuler aussi librement. Donc, mon message : Restez à l’écoute et informez-vous!