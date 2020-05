Savourer, une nouvelle émission culinaire animée par Geneviève O’Gleman

À l’émission Savourer, le mot d’ordre sera, ne vous en étonnez pas, de savourer; tant la bonne bouffe ou le temps passé à table que le savoir-faire des productrices et producteurs du milieu. De plus, on retrouvera le côté pratique et simple de la cuisine auquel Geneviève O’Gleman a habitué son auditoire au fil des années.

« Mon but est super simple : je veux qu’on passe tous moins de temps à cuisiner pour passer plus de temps à table avec ceux qu’on aime. [...] Manger, ce n’est pas juste se nourrir pour rester en vie. Manger, c’est beaucoup plus que ça. Et c’est cet accompagnement que je veux offrir aux gens chaque semaine », raconte Geneviève O’Gleman, très emballée de se joindre à Radio-Canada.

On a vu avec le confinement l’importance de se retrouver dans notre petit cocon familial et le réconfort que l'alimentation nous apporte. Geneviève O'Gleman

Chaque émission permettra l’exploration d’un thème (les lunchs, la cuisine locale, le végétarisme, le gaspillage alimentaire, les allergies, le manque de temps, etc.). Autour de ce thème s’articuleront plusieurs recettes (la grande passion de Geneviève O’Gleman), techniques culinaires simples, ingrédients et trucs, par exemple comment mieux conserver les aliments ou comment enrichir nos recettes. Plusieurs personnes du milieu alimentaire seront également invitées.

Donner un visage aux aliments

L’alimentation locale et les producteurs d’ici occuperont une belle place dans son émission.

« C’est important pour moi de donner un visage aux aliments. On mange un aliment qui a été produit par quelqu’un et je veux que cette personne-là ait sa tribune et ait l’occasion de nous parler de sa passion, de son métier et des façons de produire », ajoute-t-elle.

« Pour moi, manger santé, ça ne devrait pas être compliqué. Ça ne devrait pas aller à l’encontre de nos valeurs environnementales ou de nos valeurs sociales. C’est pour ça que je veux prouver à tout le monde qu’on peut avoir du plaisir à manger santé », sans faire la morale à personne, tient-elle à préciser.

Retour à la télé pour Geneviève O’Gleman

Après la fin de Cuisine futée, parents pressés (six saisons à Télé-Québec), Geneviève O’Gleman a plongé dans son magazine web Savourer.ca. Sa nouvelle émission est la continuité de ce site web. Contrairement à Cuisine futée, parents pressés, l’émission Savourer s'adressera à un public plus large.

« Je ne m’adresse pas juste aux parents. Je m’adresse aux gens avec ou sans enfants qui ont le désir de simplifier leur quotidien sans négliger le plaisir. »

Pour l’émission Savourer, Geneviève O’Gleman était en discussion depuis fort longtemps avec Radio-Canada. Le concept n’a donc pas été développé à la hâte pour satisfaire les normes et consignes sanitaires liées à la COVID-19. La productrice Ginette Gauthier affirme néanmoins que le studio consacré uniquement au tournage de Savourer est conçu pour respecter toutes les consignes sanitaires de distanciation par toute l’équipe.

Savouver en bref