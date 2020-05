Quand Rosalie rencontre Chantal : entrevue avec un duo inséparable

Dans son émission Demande donc à Rosalie, elle répond aux questions des jeunes sur un ton décalé : Pourquoi mange-t-on le dessert en dernier? Est-ce que les licornes existent? Pourquoi a-t-on des sourcils? Ou encore comment convaincre les parents d’avoir un chien?

C’est à notre tour de lui poser des questions. Elle y répond accompagnée de Chantal, son Cavalier King Charles.

Question à Rosalie : Tu as fait des entrevues avec plusieurs personnalités québécoises déjà. Qui rêves-tu de rencontrer maintenant?

Béatrice Picard parce que je la trouve vraiment drôle et qu’elle a gardé son cœur d’enfant.

Question à Chantal : Parmi les personnalités que Rosalie a rencontrées, laquelle a été la plus affectueuse avec toi?

Kat Levac parce qu’elle m’achète des cadeaux et qu’elle me laisse lécher sa bouche.

Question à Rosalie : Dans une capsule, tu expliques aux jeunes comment devenir une vedette du rock. Si tu pouvais fonder un groupe avec des artistes d’ici, qui choisirais-tu?

Angèle Arsenault! J’aurais adoré faire un groupe de rock avec elle. Ce ne sera pas possible, car elle est morte, mais c’est la seule avec qui je voudrais faire ça.

Chantal et Rosalie Photo : Zone 3

Question à Rosalie et Chantal : Dans une capsule, on apprend pourquoi on a faim. Quel est votre plat préféré?

Rosalie : J’adore les tacos.

Chantal : Le lave-vaisselle. J’adore lécher tout ce qu’il y a dedans.

Rosalie Photo : Zone 3

Question à Rosalie : Décris Chantal en trois mots.

Affectueux, paresseux et anxieux. On dirait mon ex.

Question à Chantal : Décris Rosalie en trois mots.

Folle, énergique et elle sent toujours le poulet.

Question à Rosalie : Où et quand as-tu rencontré Chantal? Est-ce que ça a été le coup de foudre?

La première fois que je l’ai rencontré, c’est chez l’éleveuse quand je suis allée le chercher, et ça a été un coup de foudre, car Chantal était de loin le plus beau et c’est le seul qui voulait jouer avec moi. Tous les autres dormaient.

Chantal et Rosalie Photo : Zone 3

Question à Chantal : Quand tu as vu Rosalie pour la première fois, qu’as-tu pensé?

Cette femme est immense (j’étais tout petit). Je trouvais qu’elle parlait vraiment aigu et ça m’a beaucoup interpellé tel un sifflet.

Question à Rosalie : Est-ce que tu déguises souvent Chantal?

Non c’est trop difficile, car je n’ai pas assez de maquillage.

Chantal Photo : Zone 3

Question à Chantal : Quelle est la tenue la plus quétaine que Rosalie a portée?

Seulement une? Elle adore le léopard, et parfois elle porte son manteau en léopard dans son auto avec ses bancs en léopard. Mais elle n’a rien d’un léopard, donc je trouve ça plutôt bizarre.

Où voir les vidéos Demande donc à Rosalie?

Les vidéos sont offertes sur ICI Télé le samedi et le dimanche à 9 h 28 et en tout temps sur la zone Jeunesse.