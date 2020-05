L’intelligence artificielle, un remède contre la COVID-19?

COVI, une application de traçage

Selon Valérie Pisano, présidente et chef de la direction de Mila, l’application COVI est comme « un tableau de bord personnel [...] pour aider [les gens] à prendre des décisions sur ce qui est sécuritaire pour eux, mais surtout pour protéger les autres ». Cet outil se base sur des renseignements personnels(âge, sexe et état de santé) et des données provenant des personnes avec qui l’utilisateur ou l’utilisatrice entre en interaction pour calculer le niveau de risque de chacun et chacune. Il envoie aussi des conseils personnalisés, par exemple « Isolez-vous de vos proches » ou « Demandez à quelqu’un de faire l’épicerie pour vous ».

Une masse critique de 60 %

L’application COVI, qui fonctionne avec des données récoltées par Bluetooth et GPS, doit être employée par 60 % de la population canadienne, sur une base volontaire, pour être efficace. En Australie, seulement 44 % de la population l’utilise.

C’est quelque chose qui peut faire peur. C’est normal que l’on ait un débat démocratique autour des enjeux de vie privée et de dignité. Yoshua Bengio, directeur scientifique de Mila et professeur au Département d’informatique à l’Université de Montréal

Plus il y a de gens qui l’utilisent, mieux c'est, [...] mais même avec 10 % d’utilisation, cela nous donnerait déjà beaucoup d’information sur comment la maladie se transmet. Yoshua Bengio

Qu’en est-il du respect de la vie privée et du potentiel piratage de l’application? Apprenez-en plus dans l’entrevue intégrale accessible ci-dessous.