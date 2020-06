Télé et confinement : discussion avec Guy A. Lepage

Depuis 2004, Guy A. Lepage est à la barre de Tout le monde en parle avec son complice Dany Turcotte. Cette seizième saison est bien inhabituelle. Non seulement elle a été allongée de cinq émissions, mais tout est enregistré en direct, ce qui n’était arrivé qu’une fois dans l’histoire de l’émission, lors des attentats de Paris, en 2015.

Guy A Lepage Photo : Avanti Groupe/Radio-Canada

Depuis que la pandémie a commencé, qu'est-ce qui vous a le plus étonné?

Guy A. Lepage : Que les gens sont, en général, très respectueux des consignes. De ce que je vois quand je me promène dans la rue, les gens font attention. Ils sont nerveux, mais ne sont pas agressifs. Je m’explique mal par contre que 1 % des décès dans le monde liés à la COVID-19 soient au Québec, alors qu’en proportion, ça devrait être 1 sur 1000 [...] Je trouve ça très triste pour les personnes âgées qui décèdent et les gens qui travaillent avec elles et qui décèdent aussi.

La société va forcément être modifiée dans les prochaines années. Qu'est-ce qui vous enthousiasme le plus dans ces changements, et qu'est-ce qui vous fait le plus peur?

G.A.L. : Dans des secteurs de l’économie comme le spectacle et la restauration, c’est bien laid présentement. Je pense que ça va nous obliger à consommer local pour que l’argent reste dans la communauté. L’argent qu’on dépense doit servir à relancer notre propre économie autant que possible. On avait des réflexes de consommation internationale, mais je pense que, quand on peut, il faut acheter local. Ça serait le fun que ce réflexe-là dure 10 ans, au lieu de 10 mois.

Quel est pour vous le principal défi de votre travail dans ce contexte?

G.A.L. : Être le plus à jour possible dans toutes les informations parce qu’on est en direct. On n’a pas le droit à l’erreur. Ce qui m’a surpris, c’est la relative facilité avec laquelle, avec toute l’équipe, on s’est habitués à la nouvelle formule. Je pense que c’est parce que ça fait 16 ans qu’on travaille ensemble. De plus, on reste dans notre studio. Il n’y a pas de changement, à part que c’est en direct et que je dois poser moins de questions aux invités.

Tout le monde en parle est enregistrée sans public depuis le 12 mars 2020. Photo : Avanti Groupe/Radio-Canada

Est-ce que la formule Tout le monde en parle en direct vous plaît?

G.A.L. : Il y a bien des gens qui me disent qu’ils aiment le live et que ça devrait continuer comme ça. Moi aussi j’aime ça, et je ne pense pas qu’on pourrait faire différemment actuellement. Mais dans une situation normale, une émission live nous oblige à réduire notre panoplie d’invités. Quand tu fais un interview de 14 minutes avec quelqu’un, tu veux être sûr qu’il soit bon et que ça ne lui prenne pas 10 minutes pour se réchauffer. En direct, tu ne peux pas l’aider au montage. C’est à ça que ça sert, le montage; à améliorer le contenu. Au lieu de poser 14 questions, je peux en poser 25 [quand on préenregistre]. Deux ou trois de ces questions seront des long shot qui n’auraient jamais été posées dans une émission en direct ou live to tape. Je trouve que c’est ça, l’avantage de Tout le monde en parle en temps normal. Quand ça ne marche pas, on ne le met pas dans l’émission…

Vous faites de la télé de façon différente, notamment sans public en studio.

G.A.L. : J’ai remarqué que, par l’absence de public, les invités se confient beaucoup plus. Comme le dit Dany Turcotte : Tout le monde en parle est devenu une émission de radio beaucoup trop éclairée. Les gens se confient davantage. Je pense qu’ils ont envie de se confier à cause de la pandémie, mais aussi parce que parler à quatre personnes, ce n’est pas la même chose que de parler devant une foule. Tu oublies que tu es en représentation.

Le chanteur Patrick Watson Photo : Avanti Groupe

Une nouveauté de Tout le monde en parle diffusée en direct est la prestation de fin d’émission. Est-ce un segment que vous souhaitez garder?

G.A.L. : Les prestations, j’adore ça! Je suis un ancien animateur de l’ADISQ, alors trouver des idées de chansons, c’est facile. Je pourrais faire ça à longueur d’année. J’aimerais ça.

Quel est le message que vous aimeriez transmettre à votre auditoire?

G.A.L. : Le fameux « Ça va bien aller », qui était une expression dite avec de belles lunettes roses [...], ç’a fait son temps. Ça ne va pas bien aller, mais ça va finir par passer. Ça devrait être ça le slogan : Ça va finir par passer. [...] Ce qui me donne espoir, c’est la bonne volonté de mes concitoyens [à suivre les consignes] et celle des gens de la santé publique.

La question qui tue : comment gérez-vous votre coupe de cheveux?

G.A.L. : Jusqu’ici, je ne me suis pas fait couper les cheveux. Je me les envoie par en arrière. Ça ne paraît pas trop qu’ils poussent, mais quand je me réveille le matin, j’ai un beau toupet dans les yeux.

La question qui tue en rappel (qu’on a finalement décidé de ne pas couper au montage) : avez-vous fait du pain?

G.A.L. : Non. Ça m’intéresse zéro fuck all. Je trouve ça cool le monde qui le fait. Emmanuel Bilodeau fait son pain et m’en a offert un. J’ai trouvé ça très gentil. Rendu à mon âge, je connais mes talents et mes absences de talent. Si je n’ai jamais fait de pain rendu presque à 60 ans, c’est peut-être parce que je suis capable de vivre sans essayer ça.

Tous le monde en parle, tous les dimanches à 20 h jusqu’au 24 mai, sur ICI Télé