Télé et confinement : discussion avec Johane Despins

Depuis que la pandémie a commencé, qu’est-ce qui vous a le plus étonnée?

Johane Despins : C’est de constater comment la société est scindée en deux, comment il y a du beau et du laid, du respect et du je-m’en-foutisme. Je sais que ça a toujours été comme ça, mais je trouve que la dualité est encore plus marquée entre ceux qui voient une occasion de changer des choses et ceux qui disent : « Tant pis, on reste comme ça. »

Johanne Despins Photo : Radio-Canada

Quel est le principal défi de votre travail dans ce contexte?

J.D. : De convaincre les gens qu’on est un service essentiel et que les consommateurs ont besoin qu’on soit là. Par exemple, avec les intervenants qu’on veut rencontrer. Là, encore, c’est la dualité. Certains nous ouvrent leurs portes trop grandes et on doit dire : « Non, nous n’irons pas chez vous, on fera l’entrevue sur votre balcon », mais d’autres ne comprennent pas comment ça se fait que L’épicerie existe dans des moments comme ça, et se demandent pourquoi on est encore là. Mais en bout de course, ça va relativement bien, on ne peut pas se plaindre. Là où on a peut-être un peu plus de difficultés, c’est avec les experts, les scientifiques avec qui on travaille habituellement main dans la main, mais qui, en ce moment, sont débordés ailleurs. C’est plus difficile d’avoir accès à leur expertise.

Qu'est-ce qui vous aide/vous donne de l'espoir dans toute cette crise?

J.D. : Si je me regarde le nombril, au sein de ma petite famille, je suis agréablement surprise de voir combien il y a de l’entraide, sans qu’on ait à demander.

Je suis extrêmement fière – même si je savais qu’ils étaient de bonnes personnes (rires) – de l’altruisme de mes fils qui vont avoir 25 ans. De mon chum qui fait du bénévolat aussi. Je suis tellement impressionnée et follement amoureuse (rires).

C’est ce que je trouve le plus merveilleux. C’est ce qui ressort et qui, j’espère, va rester : ce que j’appellerai l’effet papillon. Par un battement d’ailes, on a tous été affectés sur la planète, mais on parvient aussi à s’entraider pour que ça change de côté.

Des clients masqués font leur épicerie. Photo : La Presse canadienne/Steven Senne

La société va forcément être modifiée dans les prochaines années : qu'est-ce qui vous enthousiasme le plus dans ces changements, et qu'est-ce qui vous fait le plus peur?

J.D. : Ce qui me fait peur, c’est qu’on ait fait tout ça pour rien, qu’au mois d’août, tout redevienne agréable et ludique et qu’on oublie ce par quoi on est passés et nos belles volontés. S’il y a une autre vague à l’automne, ce sera une gifle.

Ce qui me donne du courage et de l’espoir, par contre, et j’espère ne pas être trop idéaliste, c’est que les gens semblent avoir pris conscience de la valeur des choses.

Par exemple, en alimentation, ça fait des années qu’on essaye de faire comprendre pourquoi les prix sont ce qu’ils sont. Les gens trouvent les produits chers, sans comprendre tout le travail [qu’il y a derrière] et le chemin que cet aliment a fait. Or, si on produit à toute petite échelle localement, on produit en plus petite quantité, donc le prix est plus élevé. Quand va arriver le temps de choisir l’aliment, peut-être qu’il faudra se dire : « La tomate de serre qui vient du Québec est plus chère, parce qu’il y a de l’énergie derrière ça, du travail qui n’est pas de la grosse production comme le Costco peut offrir. » Par contre, si on achète une carotte en plein février, elle va coûter moins cher qu’un brocoli qui vient de l’autre côte de la planète. En bout de course, ce ne sera pas plus cher, et on va avoir fait rouler l’économie de notre coin, de notre patelin.

Si on veut acheter local, si on veut aider notre économie, si on veut aider notre voisin, il va y avoir un coût sur le coup, mais à long terme, on va se remplir les poches.

Johane Despins et Denis Gagné Photo : Radio-Canada

Vous faites de la télé différemment de ce que vous faites d'habitude. Mais une fois que ce sera fini, est-ce qu'il y a quelque chose que vous faites en ce moment que vous aimeriez garder?

J.D. : J’aimerais qu’on garde la simplicité, l’instantanéité. Parfois, moi la première, on se préoccupe trop de l’image, de sa qualité. C’est merveilleux quand on a des caméramans extraordinaires, qu’on est capables de faire des éclairages soignés, mais des fois, sur le moment, on est aussi capables de faire des choses formidables. Je ne voudrais pas qu’on fasse de sacrifices sur le contenu, loin de là, mais je trouve que, sur le contenant, on pourrait apprendre à être plus rapides et simples pour atteindre plus facilement les téléspectateurs. Je suis sûre qu’ils ne sont pas dérangés tant que ça par les cheveux et les cernes!

Quel est le message que vous aimeriez communiquer à vos auditeurs et vos auditrices?

J.D. : D’être indulgents. J’arrive du marché Jean-Talon, où j’allais rencontrer des producteurs, et quelqu’un a dit : « Ça ressemble à la Russie », parce qu’il y’a des clôtures et qu’on doit attendre en ligne. Un producteur a répondu : « Oui, mais une fois à l’intérieur, vous allez avoir vos produits. » Je trouve que les gens manquent de compassion parfois. On accepte les deux mètres de distance, mais une fois qu’ils sont entrés dans les commerces, on voit bien que les gens sont toujours impatients, même parfois plus qu’avant. Je ne comprends pas.

Il faut qu’on réalise qu’on est en crise et que, dans le contexte, on est vraiment chanceux de continuer à vivre en ayant accès à tout.

Johane Despins Photo : Radio-Canada

Les questions reliées à l’alimentation deviennent de plus en plus importantes durant la pandémie : cuisine solidaire, prix, pénurie, santé… Comment voyez-vous le rôle de L’épicerie dans un tel contexte?

J.D. : Je trouve que le rôle est exactement le même, mais en plus important. Quand L’épicerie a été créée, l’idée de base, c’était de redonner envie aux gens de faire eux-mêmes leurs repas et d’analyser ce qu’il y avait dans les épiceries pour mieux comprendre comment étaient faits les aliments. Sans être moralisateurs.

Aujourd’hui, on n’a plus à convaincre les gens de ne pas acheter du tout prêt, ils sont déjà en train d’essayer. [L’épicerie] est donc devenue encore plus un service essentiel.

[L’émission] est comme des cours de cuisine de polyvalente (rires); on y donne les recettes de base, la quantité de protéines, les conseils pour que tout soit fait de façon sécuritaire, salubre et économique.

