Un bouc exigeant qui a une demande spéciale pour sa loge, un dragon barbu qui demande une huile spécifique pour sa barbichette, ou encore un lémur qui est tenté de grignoter une « moumoute » de micro pendant le tournage... Tout peut arriver (ou presque) pendant les enregistrements des émissions, et le Dr Kfoury et son équipe sont prêts à tout mettre en œuvre pour accueillir leurs invités poilus dans les meilleures conditions. Voyons un peu comment les animaux sont reçus. De vraies vedettes du petit écran!

Pour s'adapter à la réalité de la pandémie, les deux dernières émissions ont dû être enregistrées sans public, mais ne vous en faites pas, les animaux ne manquaient pas d'amour pour autant. L'équipe technique et les recherchistes étaient là pour leur donner de l'amour, de l'eau fraîche et des croquettes.

Catherine Proulx-Lemay. Photo : Trio orange

LE CONFORT DES ANIMAUX

Sur le plateau des Poilus, les vedettes, ce sont avant tout les animaux. C’est pourquoi toute l’équipe leur réserve un traitement VIP dès leur arrivée en studio. Sébastien prend le temps d’aller les rencontrer et de mieux les connaître avant le tournage.

Cochon kune kune Photo : Trio orange

Les loges

Chacun des animaux invités sur le plateau possède sa loge où il peut se reposer en attendant le tournage. Les animaux de plus grande taille ont, quant à eux, accès à un enclos en coulisses.

Deux lapins sur le plateau de l'émission. Photo : Trio orange

La propreté, c’est notre priorité!

Entre chacun des tournages, les loges et l’enclos sont nettoyés et désinfectés. Qui dit tournage avec des animaux dit gestion des nombreux pipis et cacas! Sébastien participe lui aussi à la corvée, on peut d’ailleurs le voir ici en train de nettoyer le petit dégât de Rufus, un lémur Vari noir et blanc qui a même grimpé sur lui pour l’aider.

Chat Main coon roux Photo : Trio orange

On tourne avec les animaux

Quand on tourne avec des animaux, il faut s’adapter à leurs besoins. L’équipe des Poilus met tout en œuvre pour traiter les animaux aux petits oignons. Elle travaille en étroite collaboration avec les éleveurs et les gardiens d’animaux pour que le bien-être de l’animal soit respecté sur le plateau.

Aigle royal. Photo : Trio orange

Avant chaque tournage, les animaux ont un moment juste à eux pour faire le tour du plateau et s’y acclimater. Chaque animal a le temps de découvrir les différentes parties du plateau et le mobilier en les sentant et en grimpant dessus. Si l’on découvre qu’un élément nuit à son confort, l’équipe s’adapte à ses besoins.

L’animal a aussi le temps d’apprendre à connaître Sébastien, et parfois, comme c’est le cas avec Becca, la perruche alexandre, les animaux lui grimpent dessus pour mieux l’apprivoiser.

Sébastien Kfoury et la perruche Photo : Trio orange

Compte tenu des circonstances, cette saison comportera cinq émissions originales, enregistrées avant le confinement, suivies de la rediffusion des émissions de la saison dernière.

Les poilus, dimanche 19 h 30 sur ICI Radio-Canada télé