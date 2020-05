Télé et confinement : discussion avec Jean-René Dufort

L'animateur Jean-René Dufort Photo : Zone 3

Depuis que la pandémie a commencé, qu'est-ce qui vous a le plus étonné?

Jean-René Dufort : C'est ce paradoxe entre ce qu'on voit aux nouvelles et la vie. C'est étonnant de voir comment malgré l'ampleur de la situation mondiale, le petit train-train quotidien continue. Bien sûr, les 5 à 7 avec les amis, aller au restaurant et au cinéma me manquent, mais en même temps, je peux aller à la quincaillerie ou à la pharmacie, même si je dois faire la file ou qu'il a manqué un peu de papier toilette. La vie semble quand même se dérouler. L'effet de la pandémie est peut-être plus psychologique que réel. Nos vies ont dramatiquement changé et pas tant que ça en même temps : c'est paradoxal.

Quel est le principal défi pour accomplir votre travail dans ce contexte?

J.R.D : De faire une émission d'actualité sans pouvoir aller voir l'actualité. Il n’y a plus de conférences de presse ou de manifestations publiques, et quand il y en a, c'est compliqué. Aussi, quand on fait des entrevues, la distanciation sociale instaure plus qu'une distance physique, je trouve.

J'ai développé ma méthode du bâton de Shea Weber [le capitaine du Canadien de Montréal]! Il est d’ailleurs devenu rapidement une plus grande vedette que moi. Comme il n'a pas de flexibilité, il est dur comme une barre à clous, tout le monde veut essayer de le plier.

C'est comme le marteau de Thor (rires) : tout le monde veut vérifier s’il est assez méritant. Mais ça reste bizarre : le 12 mars, j'étais à la partie de l'Impact avec 21 000 personnes, et quelques semaines plus tard, j’ai un micro attaché sur un bâton de hockey...

Qu'est-ce qui vous aide ou vous donne de l'espoir dans toute cette crise?

J.R.D : Les périodes de crise amènent en général beaucoup de créativité. Et là, on l'a vraiment vu. Juste avec les vidéos reçues pour Star en pandémie… Le sport de salon, comment ouvrir son resto quand même, les livraisons... C'est tellement inventif. Ça m'a vraiment impressionné.

Star en pandémie Photo : Zone 3

La société va forcément être modifiée dans les prochaines années : qu'est-ce qui vous enthousiasme le plus dans ces changements et qu'est-ce qui vous fait le plus peur?

J.R.D : Je ne suis pas un grand enthousiaste. Je suis convaincu que tout va foirer dans deux semaines, donc par la bande, je deviens enthousiaste quand je vois que non, le monde n’est pas détruit (rires).

Mais je pense que quelques choses vont changer. Les crises sont bénéfiques, après coup.

Juste le télétravail : sans la pandémie, le temps qu'on arrive à la conclusion que le télétravail a de l’allure aurait été immensément plus grand. Là, on se rend compte qu'on peut, que ça marche, que les employés sont bizarrement bien plus productifs.

Et ce qui me fait peur, c'est que si jamais il n'y a pas de vaccin, le traumatisme va rester. Quand est-ce qu'on va se revoir dans une salle de cinéma ou de théâtre? Les réponses avec vaccin et sans vaccin sont fort différentes. J’ai peur que cette paranoïa s'installe dans la société et nous force à être toujours confinés ou rarement en groupe, sauf à devenir des Barbie ou des GI Joe dans nos petites boîtes en Plexiglas partout! Je trouve ça plate! Ma peur, c'est que ce plate-là devienne permanent.

Jean-René Dufort et Paul Houde Photo : Zone 3

Vous ne faites pas de la télé comme d'habitude. Une fois que ce sera fini, à part le bâton de Shea Weber, est-ce qu'il y a quelque chose que vous faites en ce moment que vous aimeriez garder?

J.R.D : Je ne pourrais pas garder le bâton : on va le donner à une œuvre de charité et le faire tirer! Mais je voudrais garder la notion de télétravail. On n’est pas beaucoup dans notre équipe, mais on l'a instauré. Mon trajet maison-bureau, qui avant me prenait 1 h 15 avec le trafic, me prend 15 minutes. Je l'apprécie énormément. Sinon, la convivialité aussi. Quand on va voir les gens, ils sont contents de nous voir, ils sont motivés. Il y a une espèce de confrérie qui est plus évidente. J'aimerais garder ça.

On s'est retrouvés en gang dans le trouble et j'aimerais qu'on reste en gang quand on ne sera plus dans le trouble.

Quel est le message que vous aimeriez lancer à votre auditoire?

J.R.D : Contrairement à d'autres émissions qui ont été suspendues, nous, notre saison a été prolongée, parce qu'on est une petite équipe et qu'on est assez guillerets. Rapidement, une connivence s'est développée encore plus entre nous et ceux qui nous regardent. Alors, je voudrais remercier la pandémie et le public de nous avoir soudés encore plus.

Jean-René Dufort Photo : Zone 3

Infoman fait du bien, notamment parce que l’émission nous fait rire. Comment garde-t-on son sens de l'humour dans le contexte? Avez-vous un truc à nous donner?

J.R.D : Au début, quand on a su que la saison était prolongée, je me suis vraiment demandé s'il fallait garder le même ton, s’il fallait être plus sérieux ou encore plus comique? Mon réflexe, c'était d’être plus sérieux. J'ai étudié en biochimie, je connais ça, les virus; j’aurais peut-être pu utiliser ça. Et tout le monde m'a dit : « Non, vas-y full niaiseux, on a besoin de ça. » On l'a essayé : laissons Patrice Roy expliquer le virus et, de temps en temps, je donnerai mon point de vue sur les masques, etc.

Y aller dans le plus comique m'a fait du bien et ça a fait du bien à l'équipe et à tout le monde.

Comme je disais, je suis un pessimiste notoire. Mon ami MC Gilles dit toujours : « On devrait donner les clés de la planète aux dauphins, ils feront une meilleure job que nous pour la gérer », et je suis profondément d'accord avec ça. Je suis convaincu qu'on est vraiment épais, les humains (rires). C'est mon truc pour toujours avoir du fun, même dans le trouble : dans ma tête, on est toujours dans le trouble. On l'était pas moins avant la pandémie... Le secret de mon humour en tout temps, c'est mon grand pessimisme et mon peu de foi en l'humain (rires).

Infoman, tous les jeudis à 19 h 30 jusqu’au 18 juin, sur ICI Télé