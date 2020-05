Les suggestions culturelles de Philippe-Audrey Larrue St-Jacques et de Luce Dufault

C’est dans son placard, entouré de sa collection de chaussures, que Philippe Audrey Larrue St-Jacques a suggéré deux livres, qui étaient parmi les finalistes pour le Prix des libraires du Québec, dont il est porte-parole.

Je sais que la poésie, ça fait peur, mais croyez-moi. Ça s’intitule Le tendon et l’os. C’est ce qui a gagné le prix en poésie, et ça raconte l’évolution de l’émotion en tant que mère, quand tu deviens maman. […] C’est toute l’évolution de la relation maternelle. On reconnaît nos mères. On parle d’amour, de joie, de peur, de l’émotion qui fait qu’on serre les dents… Ce n’est pas de la colère, ce n’est pas de la honte. Ça m’a fait penser à ma mère.

Philippe-Audrey Larrue St-Jacques