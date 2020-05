La recette d’enfance d’orecchiette aux tomates cerises et chou-fleur de Pasquale Vari

C'est une recette que ma mère cuisinait en Italie et ici, au Québec. Aujourd'hui, je continue de faire cette recette parce qu'elle me rappelle ma région natale, La Calabre, dans le sud de l'Italie. C'est une région riche en tomates séchées, en légumes et huile d'olive. Dans cette recette, on cuisine les pâtes et les légumes dans la même eau, une technique typique du sud de l'Italie, et cela maximise le goût, en gardant le maximum de valeurs nutritives aux légumes.

Pasquale Vari