Le premier ministre Justin Trudeau en entrevue à Tout le monde en parle

Gestion de la crise

Selon le premier ministre, son gouvernement n’a pas été parfait, mais il a fait du mieux qu’il pouvait, et si c'était à refaire, il se servirait de l’expérience acquise pour faire certaines choses différemment.

On a beaucoup appris de cette pandémie, j'espère que lorsque ce sera fini, nous en aurons [tiré] des leçons. Nous n’avons pas été parfaits, loin de là, mais je pense qu'en général, nous agissons pour le mieux. Justin Trudeau

Épisode 27

Relance de l'économie

Le premier ministre dit miser sur la population canadienne et sur le fait que l'économie du Canada se portait bien avant d'entrer dans cette crise.

Pour l’après-crise, les domaines sur lesquels son gouvernement misera sont l'économie en général, la recherche et la science, ainsi que l'économie plus verte, plus équitable et plus généreuse.

« On a pris des mesures aussi fortes, sinon plus fortes que la plupart des autres pays pour aider les gens, non seulement à pouvoir rester chez eux pendant cette crise, mais aussi à garder un lien avec leurs emplois par la subvention salariale, pour qu'on puisse reprendre correctement [le cours des choses] quand le moment viendra. »

Plan de déconfinement et sortie de crise

Est-ce seulement une question d’économie?

« Les gens ne pourraient pas rester confinés pendant 18 mois, quelle que soit l’aide du gouvernement. Les gens ont besoin d’avoir un petit relâchement. Il va falloir rester très vigilants et trouver le juste équilibre entre la protection de la santé des gens et la reprise de l'activité économique. »

Si Justin Trudeau habitait au Québec, est-ce qu’il enverrait ses enfants à l’école? Voici les points qu’il validerait avant de prendre cette décision, qu’il qualifie de très personnelle et qu’il prendrait à la dernière minute pour bien évaluer le scénario : Les mesures de sécurité prises dans l’école

Le plan et l’achalandage des cours

Les inquiétudes des enseignants et enseignantes

Protection de la vie privée

Il n’est pas exclu de recourir à la géolocalisation pour surveiller le respect de la distanciation et de la mise en quarantaine. Est-ce que le la santé publique doit primer sur le respect de la vie privée?

« Je n'ai pas encore vu de technologie qui me satisfait pour l'instant. Je sais qu'il y a des gens brillants qui sont en train de travailler pour trouver une solution. Il va falloir qu'on réfléchisse très bien à cet équilibre entre la santé publique et la vie privée [pour assurer] la protection des gens. »

Réglementation des armes à feu

Il est maintenant interdit « de vendre, d’acheter, de transporter, d'importer ou d’utiliser des armes d'assaut de type militaire au Canada », aannoncé la semaine dernière le premier ministre, Justin Trudeau.

Nous allons avoir des discussions avec les autres partis, avec les Canadiennes et les Canadiens sur la meilleure façon d'éliminer ou d’enlever les armes d'assaut de style militaire parce qu'elles n'ont pas leur place au Canada. Justin Trudeau

