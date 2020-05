France Beaudoin parle du défi de faire En direct de l'univers

Il restait deux émissions à faire pour clore la saison, mais dès que les mesures de distanciation sont arrivées, il devenait impossible de chanter en chorale et de se rassembler autour d’un piano. France Beaudoin lève son chapeau à son équipe, qui s’est mise en mode solution à de nombreuses reprises durant la saison. (On se rappellera le début chaotique avec l’annulation de l’émission consacrée à Patrick Bruel.)

Lors du passage de l’animatrice à l’émission Tout le monde en parle, Guy A. Lepage lui a demandé à quoi ressemblerait cette émission du samedi 9 mai à 19 h.

France Beaudoin explique que ce sera une version minimaliste de l’émission, conçue pour célébrer les mères, les grands-mères et les belles-mères. Sur la page Facebook de l’émission, voici ce qui a été demandé au public pour sélectionner les chansons :

Quelle est la chanson qui fait danser votre mère?

Quelle est la chanson qui représente le mieux votre mère, et pourquoi?

Qui est le ️coup de cœur️ de votre mère, et pourquoi?

Le message qui est revenu le plus souvent de la part du public est le besoin de rire, de danser et de bouger.

Tout sera fait en mode festivité, et de façon sécuritaire. Nous assisterons donc peut-être à un certain ballet de déplacements, avec des musiciens qui apportent leur clavier... Et on oublie les prouesses techniques!

À quoi la productrice s’attend-elle pour la suite?

France Beaudoin est productrice des émissions On va se le dire et Silence on joue!. Une émission de services et une émission de divertissement. Les deux émissions seront « à l’épreuve de la COVID ». Certains jeux seront modifiés du côté de Silence on joue!. Pour On va se le dire, l’émission poursuivra son mandat en abordant des sujets de société, de santé, de politique, de culture; en temps de pandémie, ça ne sera pas de trop!

La productrice a aussi décidé d’offrir Le bal Mammouth, animé par Pier-Luc Funk et Sarah Jeanne Labrosse à Télé-Québec. La création est en cours, mais le gala sera axé sur les gestes inspirants que les jeunes ont vus durant l’année. Lorsqu’elle a su que les bals de fin de secondaire étaient officiellement annulés, la production a été mise en branle.

L'idée est, oui, d'avoir du fun, parce que c'est un bal, mais c'est aussi un rituel de passage, c'est tout ce que tu as vécu dans ton secondaire, c'est ton passage à l’âge adulte, c'est les défis que tu as passés, tes essais-erreurs, c'est les amitiés qui ont lâché, celles qui ont tenu, les amours qui viennent avec. On va donc construire ça en pensant à [ces jeunes], et on leur lève notre chapeau. France Beaudoin

