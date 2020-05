Voyage gastronomique des Chefs! à la Nouvelle-Orléans

Cette émission a été produite avant la pandémie de COVID-19.

L’empreinte de La Nouvelle-Orléans

En février dernier, les candidates et candidats toujours dans la course se sont envolés vers La Nouvelle-Orléans en compagnie de Daniel Vézina, le temps d’un voyage gastronomique pour s’imprégner des saveurs et des couleurs locales.

Ils ont eu la chance de découvrir des produits absolument incroyables, en plus de goûter à des mets typiques, comme l’alligator, les fameuses huîtres Rockefeller et une grande spécialité, la soupe à la tortue.

Des huîtres rockefeller. Photo : ATTRACTION IMAGES

Ce soir, ils doivent s’inspirer de ce qu’ils ont dégusté pendant leur voyage pour créer leur plat et se démarquer.

On s’est rendu compte qu’il y avait un bouillonnement d’idées et de culture à La Nouvelle-Orléans. Beaucoup d’influences africaines, cajuns, créoles, antillaises et françaises. Je pense que ça donne beaucoup de possibilités ce soir dans la création de vos plats. Vous avez eu la chance de pouvoir voyager avant ce défi. Ça va être important de garder en tête ce que vous avez vu là-bas et de vous en inspirer. Daniel Vézina

Une première aux Chefs!

Les candidates et les candidats doivent cuisiner l’alligator, une viande très délicate qu’on trouve en abondance à La Nouvelle-Orléans et qui n’a encore jamais été cuisinée aux Chefs!.

À quoi s’attendent les juges?

Pasquale Vari, Normand Laprise et Jean-Luc Boulay croient que les plats doivent êtrelégèrement épicés, mais savoureux, car la cuisine de la Louisiane n’est selon eux pas une cuisine fade.

Je veux en avoir plein les papilles! Jean-Luc Boulay

Le duel

Les deux personnes ayant le moins bien réussi leur plat doivent s’affronter en duel et présenter aux juges un tataki de bœuf à l'érable avec une salade d’accompagnement. Au terme de ce duel, il ne restera plus que sept participants.

Des photos du voyage remarquable qui a rapproché la brigade

On a fait la fête, dansé, fait les fous! mentionne Daniel Vézina.

Voyez un aperçu du prochain épisode

Extrait exclusif du 11 mai

Vous pouvez trouver les recettes gagnantes sur la page de l’émission.

Les chefs!, lundi 20 h

Page Facebook de l’émission