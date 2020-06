Le monde selon Amazon, un portrait du géant mondial

L’aventure Amazon commence en 1994, en banlieue de Seattle, alors que Jeff Bezos conçoit son entreprise de commerce en ligne.

Il y a trois ans, je travaillais à New York pour un fonds d’investissement lorsque j’ai appris que le web progressait de 2300 % par an. Alors, j’ai cherché une idée qui permettrait de tirer profit de cette croissance. Jeff Bezos en 1997

De 3 personnes à la création de l’entreprise, Amazon compte maintenant 566 000 employés et employées dans le monde

Le monde selon Amazon

Le monde selon Amazon

La manière Bezos

Le succès d’Amazon s’explique en partie par la confiance de Wall Street envers son créateur. Wall Street appuie la stratégie d’affaires de Jeff Bezos : investir massivement, quitte à essuyer de lourdes pertes au départ, dans le but de gruger des parts de marché très importantes.

Amazon a perdu environ 3 milliards de dollars durant ses 6 premières années d’activités en vendant des livres à perte, et ça a marché. Aujourd’hui, [la compagnie] a plus de 50 % de parts de marché et elle a recommencé, secteur après secteur. Stacy Mitchel, codirectrice de l’Institut pour l’autonomie locale

Il en va autrement pour les autres entreprises

[Ses] concurrents, qui n’ont pas autant de soutien que Wall Street, ne peuvent pas vendre à perte. Ils font faillite et Amazon prend leur place. C’est une entreprise qui peut perdre de l’argent plus qu’aucune autre. Stacy Mitchel, codirectrice de l’Institut pour l’autonomie locale

Les actions d'Amazon, Walmart et Tesla, entre autres, étaient à la hausse. Photo : Reuters/Lucas Jackson

Amazon expédie 158 colis par secondes et compte 300 millions de clients et clientes dans le monde entier

Stockage de données et contrôle de l’économie

Le documentaire nous apprend également qu’Amazon est en première place du stockage de données en ligne, dans le nuage. Le gouvernement du Québec envisagerait de stocker ses données publiques dans le nuage d’Amazon.

Amazon est vue comme un site d’e-commerce, mais c’est une erreur de ne la voir que comme ça. C’est une entreprise qui veut contrôler l’infrastructure de notre économie. Elle veut être l’interface entre tous les vendeurs et tous les acheteurs. Stacy Mitchel, codirectrice de l’Institut pour l’autonomie locale

Fenwick McKelvey, professeur à l’Université Concordia, s’inquiète de l’omniprésence d’Amazon

Tout ce qu’on achète sur leurs sites passe par ces serveurs, donc ils savent où sont les gens, ce qu’ils achètent, et ça, c’est parfait pour faire du ciblage personnalisé. […] Si tout passe par ces serveurs, est-ce qu’on ne serait pas en train de donner trop de pouvoir à une même entreprise?

Amazon possède 120 centres de stockage de données disséminés dans le monde entier

Le taux de blessures «sérieuses» du personnel d’entrepôt d’Amazon est de 9,6 pour 100 travailleurs et travailleuses. Photo : Reuters/Carlos Jasso

Quand Amazon met la main dans les politiques publiques

Depuis l’arrivée d’Amazon et de ses cadres supérieurs à Seattle, le prix des loyers a grimpé de 10 % chaque année. Même en occupant un emploi, les plus pauvres n’arrivent plus à se loger. Au printemps 2018, le conseil municipal de Seattle a réussi à faire approuver un impôt destiné aux grosses entreprises de la ville, dont Amazon, afin de financer la construction de logements sociaux. Moins de 24 heures après avoir accepté l’entente, Amazon a changé d’idée, a financé l’opposition et a fait échouer le projet.

Quelques mois plus tard, Jeff Bezos a annoncé la mise en place d’un fonds privé de 2 milliards de dollars pour venir en aide aux familles mal logées aux États-Unis, ce qui n’a pas manqué de faire réagir Teresa Mosqueda, conseillère municipale de Seattle :

Nous avons besoin que les politiques publiques soient menées par ceux qui ont été élus pour cela.

