Les propriétaires d'entreprises d'ici à l'heure de la COVID-19

Isabèle Chevalier, présidente propriétaire de Bio-K+

Isabèle Chevalier, présidente propriétaire de Bio-K+ Photo : Radio-Canada

« J’ai eu le bonheur de découvrir, lors des tournages en début d’année, des gens passionnés, innovateurs, travaillants et résilients. Une grande partie de notre économie québécoise repose sur nos petites et moyennes entreprises [PME]. Je répète souvent cet adage : seul, on va vite, ensemble, on va loin! Ce que nous vivons actuellement est sans précédent. Plus que jamais, soyons solidaires et de tout cœur ensemble. Soutenons nos PME, achetons local! »

Nicolas Duvernois, président fondateur de Pur Vodka/Romeo’s gin

Nicolas Duvernois, président fondateur de Pur Vodka/Romeo’s gin Photo : Radio-Canada

« Je n’arrête pas de penser aux dizaines de personnes que j’ai rencontrées lors des tournages… Cette “pause” économique va faire mal à tout le monde, y compris les dragons. Cependant, ce que je sais et qui me donne de l’espoir, c’est que par défaut, un entrepreneur est une personne qui fonce, prend des risques, invente, innove et trouve une manière d’atteindre son objectif. Depuis le début de la crise, je trouve du réconfort, avec ma famille et mon équipe, dans l’action concrète. Entre autres, en quelques jours à peine, mon entreprise est passée de la production de vodka à celle de désinfectant à mains, avec l’unique objectif d’agir, de foncer, d’aider. Plus que jamais dans l’histoire, nous devons nous soutenir! L’achat local et la promotion des produits du Québec doivent devenir, pour les 8,5 millions que nous sommes, un symbole de résistance et de fierté. »

En quelques jours à peine, mon entreprise est passée de la production de vodka à celle de désinfectant à mains, avec l’unique objectif d’agir, de foncer, d’aider. Nicolas Duvernois

Georges Karam, entrepreneur, président et directeur général de Cognibox

Georges Karam, entrepreneur, président et directeur général de Cognibox Photo : Radio-Canada

« Ayant vécu 20 ans dans un pays déchiré par la guerre civile, je dis souvent que le plus grand cadeau que le Liban m’ait donné, c’est la résilience. Devant ce que nous traversons aujourd’hui, je tiens à tout faire pour être en mesure de contribuer à ce qu’on s’en sorte bien. On a une responsabilité collective d’aider. Entre autres en favorisant les services et les produits locaux. La vie des personnes qu’on a rencontrées durant le tournage de la série en février et mars a changé pour toujours, mais il ne faut pas perdre espoir : j’ai été emballé par leur diversité et leur créativité. Je m’engage à offrir du temps pour les soutenir et les guider afin que nous puissions surmonter ensemble cette crise. Comme entrepreneur, on est parfois seul, et je crois qu’échanger avec d’autres entrepreneurs est plus important que l’argent. »

Marie-Josée Richer, cofondatrice de PRANA

Marie-Josée Richer, cofondatrice de PRANA Photo : Radio-Canada

« Cette saison, j’ai rencontré des personnes aux histoires inspirantes, soucieux de leur influence sur les plans social et environnemental. Plusieurs ont profité de défis dans leur vie pour réaliser quelque chose de concret. Je pense à cette infirmière qui, lorsqu’elle était en dépression post-partum, a lancé un projet pour se remonter le moral et qui est devenu aujourd’hui une entreprise qui remporte un succès bien au-delà de ses espérances. Plus que jamais, je reste engagée à soutenir les entrepreneuses et entrepreneurs québécois et à encourager les gens à repenser leur façon de consommer et à promouvoir l’achat local. La situation actuelle que nous vivons collectivement est un réel défi de société. C’est aussi une occasion de renforcer la solidarité, la résilience, la créativité et la capacité d’innovation des entrepreneurs et entrepreneuses au Québec. »

Plus que jamais, je reste engagée à soutenir les entrepreneuses et entrepreneurs québécois et à encourager les gens à repenser leur façon de consommer et à promouvoir l’achat local. Marie-Josée Richer

On écoute la nouvelle saison pour : revoir les ex-dragons Dominique Brown et Christiane Germain, rencontrer le nouveau venu Georges Karam (Cognibox) ainsi que les dragons invités Fabienne Colas (Zaza production), Danielle Danault (Cardio Plein Air), Chantal Lévesque (Shan), Anne Marcotte (Vivemtia/Adopte inc.), Steve Morency (Yuzu sushi), Louis Tremblay (AddÉnergie) et Richard Voyer (SOPREMA), constater toute la vigueur, la créativité et l’entraide dont font preuve les entrepreneurs et entrepreneuses d’ici, entendre des propositions de personnes passionnées et enthousiastes qui donnent confiance en l’avenir, découvrir des produits québécois de toutes sortes comme une collection de produits naturels sans fragrance, des alcools d’une distillerie montréalaise, une marque de chaussettes qui redonne au suivant, une sauce barbecue artisanale, un jeu de développement personnel, et alouette!

La nouvelle saison de Dans l’œil du dragon sera diffusée à compter du 8 avril, à 20 h, sur ICI TÉLÉ.