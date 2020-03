Regardez le documentaire : Une autre histoire, sans mes enfants

« Dans l’espoir de faire tomber les préjugés, j'ai rencontré des mamans qui, comme Anémone, ont dû continuer leur vie sans leurs enfants », dit d’entrée de jeu Marina Orsini.

Face à l’incompréhension des autres, aux jugements et à la culpabilité, l’animatrice et actrice tente de comprendre les raisons qui peuvent pousser une mère à se séparer de la chair de sa chair. Dans ce documentaire unique, elle accueille ces femmes avec toute sa grandeur d’âme et sa sensibilité. En explorant les raisons qui peuvent mener une mère à se retrouver sans ses enfants, Marina aborde également les multiples facettes du rôle de mère.