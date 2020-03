Janette Bertrand : 95 ans et toujours de bon conseil

Janette Bertrand était invitée à l’émission dimanche, par vidéoconférence. La célèbre autrice et animatrice a répondu, le 22 mars dernier, à l'appel de la ministre Marguerite Blais en invitant les personnes âgées à rester chez elles. Son message empreint de douceur et d’empathie est simple : « Chers aînés, même si vous avez un esprit rebelle et que vous êtes habitués à votre routine, il faut présentement demeurer à la maison. »

Même si la grande dame a tout récemment soufflé 95 bougies, la célébration a été très intime. Alors qu’elle a l’habitude de célébrer en grand avec sa famille, elle s’est plutôt fait un tête-à-tête avec son amoureux... et une bouteille de champagne. Elle montre l’exemple, quoi!

Quand Janette parle, on l’écoute!

Lors de son entretien avec Guy A. Lepage, elle a donné quelques suggestions et pistes de réflexion pour mieux faire face à la situation actuelle.

Écrire

Celle qui a l’habitude d’écrire tous les jours recommande aux gens de faire cet exercice en cette période d’isolement.

« Trouvez-vous un morceau de papier et un crayon, puis écrivez. Si vous ne savez pas écrire d'histoire, écrivez votre biographie : votre année de naissance, votre nombre de frères ou de sœurs. Vos souvenirs vont revenir et vous allez avoir une belle occupation. »

Faire attention à son couple

Être confiné en couple, ce n’est pas toujours simple. Elle admet vivre elle-même des petites frictions en ce moment. Elle suggère toutefois de faire très attention.

« Il faut faire attention à son couple, parce que, après, on va vivre encore en couple, ensemble. Et penser à quel exemple on veut donner à nos enfants : de l'entente et de la négociation. »

Ce que l'on vit est passager

Même si c’est difficile de vivre l’isolement, de briser sa routine, il y aura un après, et il est important de le garder en tête.

« Si on avait l'habitude d'aller chez une bonne amie, d'aller au centre d'achats, en ce moment, il faut faire ce sacrifice-là, pour deux, trois semaines encore, peut-être plus. Pensons à quand ça va reprendre... On va-tu en avoir des choses à se raconter! »

Regardez l'entrevue

Entrevue avec Janette Bertrand

Et les émissions en direct, est-ce un gros défi pour l’animateur?

Guy A. Lepage, toujours très présent sur Twitter, a pris le temps de répondre à cette question posée par un téléspectateur.