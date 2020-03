Trois trucs pour bien gérer la COVID-19 dans sa cuisine

Comment bien nettoyer les aliments?

Le public de l’émission a demandé à l’équipe de L’épicerie comment se protéger de la COVID-19 à l’épicerie, dans la cuisine et à la maison.

Question du public - COVID-19 se protéger à l’épicerie et à la maison

Livraison à domicile

Voici un rappel des applications de livraisons de nourriture à domicile existantes. L'épicerie a testé ces services pour en mesurer l'efficacité et, surtout, l'impact sur le portefeuille du consommateur. À noter que le test a été effectué avant la période de confinement et l’appartion du virus. Le temps d'attente des livraisons est peut-être différent à cause de la situation actuelle.

On a testé les applications de livraison à domicile

Comment conserver sa nourriture?

En ces temps de confinement, bien conserver ses fruits et légumes frais permet de prolonger leur durée de vie.

Bien conserver ses fruits et légumes

