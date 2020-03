L’aide d’Infoman pour survivre à la pandémie et au confinement

L’émission nous a aussi réservé quelques trouvailles intéressantes au sujet du populaire directeur national de santé publique du Québec, Horacio Arruda. Celui que l’on écoute religieusement tous les jours à 13 h n’aurait pas choisi Dominique Michel pour rien.

Patrice L’Ecuyer lors du « Bye bye 1990 » Photo : Radio-Canada

L’équipe d’Infoman a retrouvé des images du docteur Arruda issues du Bye bye1990. Mais est-ce bien lui? Dominique Michel y était évidemment présente. Et attendez de voir et d’entendre Marc Hervieux chanter sous la direction du nouveau héros national.

Aussi, comme toujours, on peut compter sur Infoman pour nous aider. Cette semaine, MC Gilles donne des conseils pour rester en forme malgré le confinement. Toutes les solutions sont imaginables et possibles. Attendez de voir le décathlon Gilles.

Jean-René Dufort et MC Gilles Photo : Radio-Canada

Outre le maintien de sa forme, on apprend à faire du savon et des pastilles pour la gorge avec Frédéric Morin, copropriétaire du restaurant Joe Beef, et Patrick Thibault, chargé de projets ruraux. Pour concocter ces recettes, ils utilisent un livre qui fera sûrement fureur dès que le confinement sera terminé : Joe Beef : survivre à l'apocalypse (Éditions La Presse).

Finalement, Chantal Lamarre trouve des objets des plus bizarres et originaux en vente sur Internet, comme un « banc à couilles » et un jeu de « pichenolles ».

Je tiens à vous rappeler que ce n’est pas le temps de vous déplacer pour aller chercher quelque chose et ce n’est pas le temps de recevoir des gens chez vous. Ce n’est surtout pas le temps de vendre du Purell ou du papier toilette 30 fois le prix que ça vaut. Chantal Lamarre

Pour voir ou revoir l'émission du 26 mars 2020