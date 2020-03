Des histoires de vraies mères adolescentes

Au-delà de la fiction dans le téléroman Toute la vie, la maternité à l’adolescence est une réalité, même si les grossesses de jeunes filles sont en baisse au Québec. Dans un documentaire présenté mardi soir, l’idéatrice Danielle Trottier et le réalisateur Guy Édoin donnent la parole à une dizaine de femmes de 17 à 50 ans qui ont eu un bébé très jeune.

« La maternité, c’est un défi en soi. Mais la maternité à l’adolescence… », sous-entend Claudia, enseignante à l’École Rosalie-Jetté, le pendant réel de la fictive École Marie-Labrecque dans Toute la vie.

Le documentaire met en lumière de très belles histoires émouvantes, d’autres plus difficiles où l’on sent que les jeunes filles ont eu à vivre avec des tabous, des préjugés et des jugements sur ce qu’elles devaient faire ou ne pas faire.

Ce désir de plaire propre à l’adolescence (même parfois lorsqu’on est adulte) pèse atrocement lourd dans leur parcours.

Nous retrouvons Julianne et Laurent, qui n’ont pas encore 20 ans. Les jeunes ont annoncé leur bébé à naître à leurs parents en leur faisant écouter l’enregistrement de son cœur.

La jeune famille raconte comment le soutien de ses proches est nécessaire et indispensable. Les deux parents sont en mesure de poursuivre leurs études, avoir leur appartement et occuper un emploi tout en s’occupant de leur fille.

S’affranchir des jugements

Sandy Photo : Aetios

Sandy est le portrait type de la première de classe studieuse. Mais voilà que la jeune fille réservée se retrouve enceinte à 17 ans. Elle a du mal à vivre avec le regard accusateur des gens notamment lorsqu’elle prend l’autobus avec son enfant.

Traverser toutes ces épreuves lui apporte une certaine résilience. Elle donne ce conseil aux autres mères adolescentes.

On s’en fout de ce que les personnes pensent. Parce qu’elles ne savent pas réellement c’est quoi, notre histoire, ce que nous, on ressent [dans notre parcours]. Sandy

Un pied de nez à la peur

Toute la vie La maternité adolescente Bianca Photo : Aetios

Bianca est tombée enceinte à 13 ans. Cet événement a provoqué un grand froid dans son entourage. Venant d’un milieu peu ouvert, elle s’est sentie comme la honte de la famille. Elle en souffre encore, 30 ans plus tard. « J’aurais souhaité avoir des discussions beaucoup plus humaines pour pouvoir sortir de ma peur. » Sa relation avec le père était taboue.

C’est une relation qui a longtemps été secrète parce qu’il était beaucoup plus âgé que moi. Lui était adulte, moi j’étais mineure. Bianca

Revenir dans le droit chemin

La maternité a obligé d’autres jeunes filles à prendre leurs responsabilités et à grandir plus vite que prévu. Ce qui peut être une bonne chose.

J’aurais probablement été dans les Centres jeunesse, et peut-être même, par la suite, derrière les barreaux, […] si ma fille n’était pas arrivée. Mélanie

La maternité pour enrayer le sentiment d’échec

Le libre-choix, c’est ce que prône Dorice Ouellet, infirmière au service de gynécologie-obstétrique adolescente du CHU Sainte-Justine. Elle accompagne les jeunes filles qui ont choisi d’enfanter malgré leur jeune âge. Elles pourront s’en sortir si elles savent créer un réseau autour d’elles.

Souvent, on parle de jeunes filles qui ont vécu l’abandon, qui viennent parfois de milieux défavorisés, qui ont des difficultés d’apprentissage. Une des grandes causes qui font qu’une jeune fille pense à devenir maman, [c’est qu’elle] pense que là, elle ne sera pas en situation d’échec. Dorice Ouellet, infirmière

Toute la vie : la maternité adolescente sera présenté sur ICI Télé mardi 31 mars à 20 h.