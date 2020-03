District 31 : Gabrielle, sans pitié pour « La Riopelle »

Cette semaine, Nancy Riopelle s’acharne à vouloir faire du trouble à Bruno, mais elle frappe un mur. Gabrielle est prête à tout pour protéger son enquêteur et donne un avertissement clair à Riopelle. On retrouve le jeune Romain Gamache, sain et sauf. François Labelle se venge de la police lors d’un point de presse. Et puis, un homme décide de mettre un terme aux souffrances de sa femme et son histoire touche profondément Sonia et les policiers, qui veulent lui venir en aide malgré son geste. Voici un résumé des intrigues de la semaine du 23 mars.