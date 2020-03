Une finale dramatique pour Toute la vie

L’année qui vient de s’écouler a apporté son lot d’épreuves, mais aussi de satisfactions, pour les résidentes de l’École Marie-Labrecque. Voici, en quelques paragraphes, les grandes lignes de cette année mouvementée.

Anaïs (Cassandra Latreille)

Anaïs n’a pas encore 14 ans lorsqu’elle se retrouve enceinte, après sa première relation sexuelle. Volontaire et entêtée, elle désire poursuivre sa grossesse. Elle rencontre beaucoup d’embûches quant à la réalisation de son projet, auquel plusieurs personnes s’opposent. Sa relation avec son père se brise et elle le rejette. Heureusement, Josée, la mère d’Anaïs, et Thomas, son amoureux, sont là pour elle. Anaïs accouche dans un contexte d’urgence. Le bébé ne respire plus.

Anaïs (Cassandra Latreille) Photo : Aetios Productions

Edwidge (Naïla Victoria Louidort-Biassou)

Edwidge est orpheline. Avec son jeune frère, elle habite chez sa tante lorsqu’elle se découvre enceinte. Cette parente ne veut surtout pas assumer la responsabilité d’un troisième enfant. Edwidge, qui ne peut se faire avorter parce qu’elle réalise trop tard qu’elle est enceinte, porte une immense colère et ne veut pas de son bébé. Tout au long de sa grossesse, elle s’inflige des blessures. Elle décide de donner son bébé en adoption. Grâce à l’intervention de Tina et Christophe, elle obtient un appartement supervisé et a l’intention d’y accueillir son petit frère.

Edwidge (Naïla Victoria Louidort) Photo : Aetios Productions/Véro Boncompagni

Flora (Tayna V. Lavoie)

Flora aime David-Étienne, le père de son enfant à naître, qui la demande en mariage. Elle voit la vie en rose, mais les promesses de son amoureux ne sont que du vent. Le jeune homme recule devant cet avenir qu’il n’arrive pas à assumer. Flora accouche d’un bébé qui présente des malformations à la tête et au visage. Il est atteint du syndrome de Treacher Collins. C’est un drame pour la jeune mère. Dans un moment d’égarement, Flora laisse son bébé dans un autobus de la ville. Elle réalise rapidement l’horreur de son geste, mais il est trop tard; ses parents deviennent les tuteurs de l’enfant. Peu à peu, Flora reprend pied et poursuit le cours de sa vie, s’attachant de plus en plus à son bébé. La flèche de Cupidon attrape son cœur au passage et celui d’un employé de l’hôpital où elle a donné naissance à son enfant.

Flora (Tayna V. Lavoie) Photo : Aetios Productions

Den (Évelyne Laferrière)

Den est issue d’une famille dysfonctionnelle. Elle est solitaire et peu populaire. Sa dépendance à la pornographie inquiète l’équipe d’intervention. Christophe la pousse à sortir et à rencontrer des gens plutôt qu’à rester enfermée dans sa chambre. C’est dans ces circonstances qu’elle fait la rencontre de Bruno, aussi malmené qu’elle par la vie , qui l’entraîne dans des jeux sexuels douteux. Sans l’intervention de Tina, Den aurait accouché dans l’appartement de Bruno, les mains et les pieds attachés. Pour conserver la garde de son enfant, Den doit se séparer de Bruno. Elle se sent seule et démunie par rapport à son avenir. Christophe l’assure qu’il sera toujours là pour elle.

Den (Évelyne Laferrière) Photo : Aetios Productions

Jolène (Alison Carrier)

Jolène a une grande confiance en elle. Très intelligente, elle est promise à un brillant avenir. Frondeuse et séductrice, elle ne se gêne pas pour contourner les règlements. Elle a toutefois le malheur de rencontrer un homme jaloux, qui la tue parce qu’il craint de la perdre. Sa mort cause choc et consternation à l’École Marie-Labrecque.

Jolène (Alison Carrier) Photo : Aetios Productions/Véro Boncompagni

Camille (Ambre Jabrane)

Camille est tiraillée entre des parents divorcés qui s’entredéchirent. Sa mère, qui est responsable d’elle, la néglige. Le père de Camille souhaite se rapprocher de sa fille, mais son ex-femme le lui défend. Camille s’adresse à la cour pour s’affranchir de sa mère, ce qui lui permet d’aller vivre avec son père aux États-Unis, ce que tous deux désirent.

Camille (Ambre Jabrane) Photo : Aetios Productions/Véro Boncompagni

Tina (Hélène Bourgeois Leclerc)

La situation financière précaire de l’École Marie-Labrecque oblige Tina, qui en est la directrice, à faire appel à des mécènes pour continuer sa mission. De plus, elle entreprend des recherches afin de retrouver sa mère biologique, ce qui bouleverse au plus haut point ses parents adoptifs. Tina tisse des liens intimes avec Thierry Bourbon, l’un des mécènes de l’école. Elle se sent très attirée par lui, mais se questionne sur leurs modes de vie totalement différents. Pour couronner le tout, elle découvre qu’elle est enceinte. Toute une année pour la directrice de l’École Marie-Labrecque!

Tina (Hélène Bourgeois Leclerc) Photo : Aetios Productions

Christophe (Roy Dupuis)

Christophe est psychoéducateur à l’École Marie-Labrecque. Il est très discret sur sa vie. On sait tout de même qu’il est un ex-toxicomane. Il est calme et en contrôle. Il n’élève jamais la voix. Il est à l’écoute et dévoué pour les résidentes de l’école. Sa sœur, Julie, toxicomane et enceinte de jumeaux, surgit dans sa vie en lui demandant de l’aide. Christophe, qui lui a prêté main-forte sans succès à plusieurs reprises, ne croit plus à sa réhabilitation. Julie le place au pied du mur en lui demandant de devenir son tuteur ainsi que celui de ses enfants à naître. Il accepte à la seule condition qu’elle entre dans un centre de désintoxication.

Christophe L'Allier (Roy Dupuis) Photo : Aetios Productions/Véro Boncompagni

Vous voilà au fait d’une année qui n’aura pas été de tout repos!

Patrice Robitaille et son nouveau personnage dans la série Toute la vie

Toute la vie, sous le pinceau de l'artiste Jimmy Beaulieu

Danielle Trottier, scénariste d'Unité 9 et de Toute la vie : Écrire, c'est vivre mille vies

Les vidéos sur le site de l'émission