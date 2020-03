Chantal Lamarre et Sylvie Dumontier présentent Madame revient de loin

Donc, Chantal et Sylvie ont discuté avec Francine Descarries, sociologue, Martine Delvaux, autrice et essayiste féministe, Louise Cossette, psychologue, Marina Bastarache, influenceuse, et des jeunes de différentes générations.

Elles ont axé leurs échanges sur quatre sphères distinctes : le monde du travail, la vie familiale, le culte de la beauté et le sexisme insidieux.

Regardez la bande-annonce

Madame revient de loin

Scène de la vie quotidienne des années 60

Chantal et Sylvie se sont permis, à quelques reprises dans Madame revient de loin, de faire des reconstitutions pour montrer le quotidien des femmes de l’époque. Elles jouent avec des clichés : Chantal incarne monsieur-moustache-cigare, et Sylvie, madame-robe-coquette. Ces segments sont humoristiques, mais probablement proches de la réalité de cette époque. Ça permet aussi bien de comprendre à quel point les comportements de l’époque étaient normaux, mais que ça ne passerait plus aujourd’hui (on l’espère).

Chantal Lamarre et de Sylvie Dumontier Photo : Zone 3

La réalité? Il reste encore du chemin à faire

La sociologue Francine Descarries nous dit clairement que la culture patriarcale ne peut pas disparaître en quelques décennies.

En fait, la femme de 2020 revient de très loin. Il y a 100 ans, le seul espace social qu’occupaient les femmes était l’espace domestique. Alors, c'est une femme qui peut vivre avec l'impression que l'égalité est déjà là. Elle peut vivre avec cette illusion, parce que, dans sa vie personnelle, les différentes contraintes que rencontrent encore les femmes dans la société, elle ne les a pas encore rencontrés. Mais cette femme-là, ce qu'il faut qu'elle réalise, c'est qu'il y a encore du chemin à parcourir.

Les femmes et le pouvoir, ce n’est pas gagné non plus...

L'autrice Martine Delvaux explique pour sa part la base, d’où nous viennent certains comportements féminins, acquis depuis notre plus jeune âge. Elle dit que, encore aujourd’hui, le contexte social est peu favorable à l’ascension des femmes.

Je ne pense pas que les femmes, de manière innée, sont moins susceptibles de vouloir accéder au pouvoir ou de pouvoir y accéder. Je pense que le pouvoir est organisé de telle sorte qu'on empêche les femmes d'y accéder. C'est un cercle vicieux, parce qu'on colle sur leur peau cette idée qu'elles ne sont pas naturellement capables de le faire.

L'autrice pense qu'avec les jouets de fillettes comme les poupées et les cuisinières, on leur apprend surtout à prendre soin des autres. Elle croit que tout le monde devrait prendre soin des autres, pas seulement les femmes. Cette charge-là les empêche d'accéder au pouvoir parce que le pouvoir n'est pas organisé en fonction du “prendre soin”.

La culture de la beauté

Du rouge à lèvres au filtre Instagram, où en est-on? Encore une fois, l’enfance et la place des jouets sont présentes. Il y a l’influence de la Barbie dès la petite enfance, et aujourd’hui, il y a la pression sociale de se montrer sous son plus beau jour sur les réseaux sociaux. Comment survivre et se défaire du carcan de la femme belle, jeune et parfaite? Ce n’est pas gagné, et il n’y a pas de recette. L’exigence de beauté est encore lourde.

Bilan? Le documentaire est franchement intéressant. Madame a avancé, mais il y a encore du chemin à parcourir. Beaucoup même…

C’est mieux qu’avant, c’est mieux qu’ailleurs, mais on n’y est pas. Martine Delvaux

Le documentaire Madame revient de loin sur ICI Télé le mercredi 25 mars à 21 h