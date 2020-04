10 ans des Chefs! : les retombées pour les anciens candidats

Élyse Marquis et Daniel Vézina ont le plaisir de retrouver certains participants, dont Isabelle Deschamps-Plante, Hakim Chajar, Sébastien Laframboise, Sidney Gordon, Guillaume Cantin et plusieurs autres. Et puis on revient sur des moments marquants.

127 cuisiniers ont participé à la compétition Les chefs!, et en ressortent avec un apprentissage et un bagage personnel.

Tout d’abord, voici quelques faits saillants des tournages.

Saviez-vous que?

Ça prend en moyenne 17 jours pour faire l’installation de l’équipement technique et celui de la cuisine.

Environ 60 personnes travaillent sur le plateau (éclairage, son, contenu, décor…).

1 heure de diffusion nécessite 10 heures de tournage.

Ça prend 7 caméramans pour capter le contenu.

10 caméras robotisées en plongée sont nécessaires pour capter le détail dans les plats et l’action dans la cuisine.

Le reste des aliments cuisinés qui ont servi lors des tournages sont compostés, et les surplus, envoyés à des organismes à but non lucratif comme La Maison du Père, qui vient en aide aux sans-abri.

Cette année, nous avons également acheminé certains de nos fruits et légumes en surplus à La Transformerie. Cet organisme, fondé par le gagnant de la saison 1, Guillaume Cantin, a pour mission d’éviter le gaspillage en transformant les aliments pour en faire des tartinades et des conserves.

La régie des chefs, c’est gros, c’est comme une NASA. Il y a plusieurs strates de gens impliqués, en commençant par nous, qui captons l’action, les gens du contenu qui ficellent tout ça. C’est notre travail de ne rien manquer. Jill Niquet-Joyal, réalisatrice

Les retombées de l’émission pour les candidats

Élyse Marquis et Daniel Vézina ont demandé aux anciens d’expliquer l’effet que l’émission a eu sur eux. On va se le dire, Les chefs!, c’est un tremplin pour ce qui est de la notoriété; c’est une chance inouïe pour les aspirants chefs de se faire un nom dans le milieu culinaire en plus de leur ouvrir des portes. De plus, plusieurs candidats avouent que cette aventure leur a apporté une grande confiance en eux en plus de propulser leur carrière.

Isabelle Deschamps-Plante Photo : ATTRACTION IMAGES/Yan Turcotte

Ç’a vraiment changé ma vie, car ça m’a donné beaucoup de visibilité. Isabelle Deschamps-Plante

À la suite du passage de la jeune femme aux Chefs!, l’animateur Ricardo Larrivée l’a contactée, et depuis, elle collabore avec lui et est chef des cafés Ricardo à Saint-Lambert, Laval et Québec.

Ashley Thornton Photo : ATTRACTION IMAGES

Les chefs!, ça m’a apporté un énorme bagage en très peu de temps. Ashley Thornton, (participante aux saisons 4 et 5)

Sidney Gordon Photo : ATTRACTION IMAGES/Yan Turcotte

Daniel rend visite à Sidney Gordon (participant de la saison 7), chef propriétaire au Pigor, pour qui le passage aux Chefs! a été très déterminant pour l’ouverture de son restaurant.

L’apport de Daniel a été énorme. Il m’a permis de sortir ma vraie personnalité à la télé. J’ai battu le fer pendant qu’il était chaud, six mois après avoir fait l’émission, donc je mijotais encore dans la tête des téléspectateurs. Sidney Gordon

Élyse rencontre trois anciens candidats, Sébastien Laframboise (saisons 3 et 5), Frédéric Dufort (saison 4) et Jean-Philippe Miron (saison 2), et leur demande d’expliquer en un mot ce qu’ils ont le plus appris aux Chefs!.

Sébastien Laframboise, Jean-Philippe Miron et Frédéric Dufort. Photo : ATTRACTION IMAGES

L’organisation, la technique, la critique constructive et le dépassement de soi ressortent comme notions d’apprentissage lors de leur passage à l’émission.

Je me rappelle quand j’étais en duel avec Hakim, à la saison 3, sur le portionnage du saumon, Jean-Luc avait dit : "Tu passes trop ta main dessus, tu viens réchauffer ton poisson." Je pense que pendant 2 ans après, j’ai pas acheté un filet de saumon déjà fileté. Je les ai tous filetés. Je voulais vraiment maîtriser la technique. Sébastien Laframboise, chef à l’Hôtel Le Bonne Entente

Les valeurs véhiculées par l’émission

Pas de gaspillage, le respect du produit et manger local sont les valeurs véhiculées par l’émission, mais une des facettes importantes des Chefs!, c’est le transfert des connaissances. Et c’est ce que continue de faire Jonathan Rassi (saisons 3 et 5), qui est maintenant professeur à l’ITHQ.

Jonathan Rassi Photo : ATTRACTION IMAGES

L’émission Les chefs! amène beaucoup d’inscriptions dans les écoles de cuisine. Jonathan Rassi

La note finale laissée à Daniel Vézina

Ma mission, c’est de faire connaître la cuisine québécoise, et je pense que c’est mission accomplie. Après coup, quand on voit les candidats réussir. On se rend compte que Les chefs! a eu un impact sur eux. Daniel Vézina

