5e rang : le mystère s’épaissit

Alerte aux divulgâcheurs : Si vous n’avez pas vu le dernier épisode de la saison de 5e rang, ne lisez pas le texte qui suit.

Alors que le dernier épisode de l'automne se terminait avec la découverte du cadavre de Laura (Léa Girard-Nadeau), cette fois-ci, la saison se conclut par l'enlèvement de Chloé (Jade Charbonneau).

Qui l’a enlevée? C'est la question qui occupera notre esprit jusqu’au retour de la série. Tout semble pointer vers le marchand de chaussures Marc Trempe (Marc Béland), déjà dans la mire de Fred (Maxim Gaudette).

Marie-Paule et Marc Trempe Photo : Productions Casablanca inc./Laurence Grandbois Bernard

On sent que Trempe a une attitude vraiment bizarre. Il suivait Marie-Paule (Ève Duranceau) en voiture et l’a interceptée de manière assez cavalière, puis l’a courtisée. Il espionnait aussi la famille Goulet lors d’un souper. Par ailleurs, il a vendu des chaussures à Chloé en lui faisant crédit. Surtout, il lui a demandé ses coordonnées. Même s’il semble être le coupable idéal, on ne peut être certain que c’est lui qui a enlevé Chloé, puisque le ravisseur (ou la ravisseuse?) portait une cagoule. À suivre lors de la prochaine saison.

Fred et Gladys. Photo : Productions Casablanca inc

On peut aussi se demander si cet enlèvement a un lien avec l’enquête menée par Fred et Gladys (Julie Roussel) sur les mystérieuses disparitions de plusieurs femmes. Est-ce que le meurtrier en série existe vraiment et a encore frappé? Après la confirmation que le squelette découvert sur la ferme Goulet et filles était bien celui de Carole, la mère de Réginald (Maxime De Cotret), Fred a sorti plusieurs cas irrésolus de femmes disparues dans la région.

D’ailleurs, Fred et Gladys trouvent de plus en plus de liens entre Marc Trempe et les femmes disparues. Après un premier rendez-vous en tête-à-tête, Trempe soutire des informations à Marie-Paule concernant sa famille. Qu’a-t-il à cacher?

Réginald, quant à lui, a reçu la nouvelle la plus surprenante lors de l’enquête sur la mort de Laura. Les résultats des tests d’ADN lui ont appris que son père était son pire ennemi, Charles (François Papineau).

Réginald Photo : Productions Casablanca inc.

Ironiquement, c’est Charles qui a retrouvé Réginald lorsque le jeune homme a disparu à la suite d’un accident de quatre-roues. Julie (Marie-Ève Milot) était avec Charles lors de cette recherche. Celle qui a le cœur brisé par la rupture avec sa blonde et la perte de son fils retrouvera-t-elle le bonheur avec son ancien amoureux, Réginald? Si Julie est très attachée à Réginald, elle n’est pas encore prête à renouer avec lui.

Réginald et Julie. Photo : Productions Casablanca inc./Laurent Guerin

Durant cette saison, on a également perdu plusieurs personnages. Le policier Nicolas Giguère (Frédéric Pierre) a été tué par un jeune homme en manque de drogue et arrêté grâce à Fred. La femme de Nicolas, Sophie (Julie Du Page), veut absolument trouver la personne qui a vendu l’arme au meurtrier.

Sophie (Julie Du Page) Photo : MALTESTE

Celui qui semblait faire régner la terreur à Valmont, Vince (Francisco Randez), est mort à l’hôpital d’une surdose de fentanyl. La visite qu’il avait rendue à Paul (Luc Senay) s’était mal terminée, mais quelqu’un a tué Vince sur son lit d’hôpital. La police a mené l’enquête et a soupçonné Marie-Luce (Maude Guérin) et Kim (Catherine Brunet) d’avoir volé du fentanyl à la clinique vétérinaire. Finalement, la personne coupable n’a toujours pas été découverte.

Marie-Luce et Faubert. Photo : Productions Casablanca inc.

Au cours de la saison, la vie de Marie-Luce n’a pas toujours été de tout repos, mais le fait d’avoir reçu un bon montant d’argent de sa belle-mère, Francine (Muriel Dutil), et son association avec Pascal Faubert (Antoine Durand) lui a permis de relancer sa ferme biologique. Toutefois, son association avec Tina (Brigitte Poupart) promet de faire des étincelles, puisque Marie-Luce l’a reconnue. Elle l’avait vue au chevet de Vince.

Marie-Luce et Vince. Photo : Productions Casablanca inc.

D’ailleurs, Tina semble avoir un lien avec la mort de Vince. Elle a aussi proposé à Marie-Jeanne (Catherine Renaud) de travailler pour elle.

Finalement, plusieurs jeunes femmes, dont Kim (Catherine Brunet), ont accepté de témoigner contre Laurent Beauséjour (Denis Marchand), qui a été accusé d’agressions sexuelles.

Beauséjour et Simon. Photo : Productions Casablanca inc./Laurent Guerin

On a hâte de connaître la suite de plusieurs intrigues La personne coupable du meurtre de Guy Bérubé sera-t-elle enfin découverte ou s’agit-il vraiment d’un accident? Marie-Luce a demandé à Fred de continuer l’enquête.

Julie succombera-t-elle au désir de Réginald d’avoir un enfant avec elle?

Paul Langlois doit-il craindre Tina?

Sophie Duhamel continuera-t-elle à chercher celui qui a vendu l’arme qui a tué son mari?

Comment se déroulera le partenariat entre Pascal Faubert et la ferme Goulet et filles? Marie-Louise (Martine Francke) interviendra-t-elle trop?

Marie-Luce informera-t-elle le restaurateur Pascal Faubert du véritable travail de sa partenaire financière et amie d’enfance?

Marie-Jeanne réussira-t-elle à travailler pour Tina?

Charles fera-t-il enfin la paix avec Réginald?

Le tueur en série fera-t-il d’autres victimes?

