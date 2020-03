La découverte jeunesse de la semaine : Tshakapesh

En réunissant des ingrédients qui font des histoires accrocheuses – magie, liens familiaux forts, animaux adorables, méchants prêts à tout et héros au grand cœur –, elle permet de montrer aux enfants de plus de 6 ans de grands enjeux de société sous la forme d’un dessin animé palpitant.

Les aventures de Tshakapesh sont inspirées d’une légende du peuple innu, lequel fait partie des Premières Nations. Le héros Tshakapesh possède des pouvoirs sur les forces de la nature telles que l’eau, le vent et la foudre, et il essaye de sauver son village et la Terre-Mère des griffes de Carcajou, incarnation du mal et de la cupidité.

Parmi les enjeux abordés dans Tshakapesh, et qui font écho aux problèmes actuels, on trouve :

L’exploitation sauvage d’une mine de diamants

Le vol des ressources naturelles

Le monopole du confort et de la nourriture, entre les mains des puissants

Les coupes à blanc dans la forêt

La construction d’un oléoduc contesté par la population

On aime : Les valeurs d’entraide véhiculées par l’émission : les villageois et villageoises se serrent les coudes en toute situation

La symbolique forte : la nécessité absolue de prendre soin les uns des autres et de préserver la nature qui nous entoure

La découverte des traditions innues

Le graphisme des personnages et des éléments du décor

La discussion familiale autour des grands enjeux de société que peuvent engendrer les thèmes abordés dans chaque épisode

Pour poursuivre le plaisir, Tshakapesh se décline aussi en un jeu qui prend place au cœur de beaux paysages. Dans L’aventure des quartz roses, les enfants sont invités à franchir des obstacles pour ramasser le plus de quartz roses possible et à sauver le village de la folie destructrice de Carcajou.

Les filles et les garçons apprennent aussi des mots innus, comme kuei (bonjour), tshiminuatitin (je t’aime), uitsheuakana (ami), mitshuap (maison) et katshishkutama tsheutshuap (école).

Où et quand revoir l’émission?

