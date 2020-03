Une autre histoire : quand le passé rattrape le présent

Alerte aux divulgâcheurs : si vous n’avez pas vu le dernier épisode de la saison d’Une autre histoire, ne lisez pas le texte qui suit.

La scène finale de la deuxième saison est intense, chargée d’émotions. Anémone Leduc (Marina Orsini) a rendez-vous avec ses premiers enfants dans un parc. Elle n'a pas revu sa fille et ses fils depuis plus de 30 ans quand elle a fui après avoir commis un meurtre.

Debbie Lynch-white, Benoît McGinnis et Adam Kosh dans une scène de la série « Une autre histoire » Photo : Datsit Sphère

Avant cette rencontre, elle a d’abord annoncé à Karla (Marilou Morin), à Simon (Mikhaïl Ahooja) et à Olivia (Laurence Barrette) qu’elle avait eu trois autres enfants. Évidemment, Anémone doit fait face à leurs réactions et à leurs nombreuses questions. Finalement, c’est son fils Simon qui la conduit au rendez-vous avec Caroline (Debbie Lynch-white), Sébastien (Benoît McGinnis) et Jean-Olivier (Adam Kosh). Il a promis de ne rien faire pour rencontrer ses frères et sœurs. Mais il ne peut s’empêcher de les observer.

Debbie Lynch-White dans le rôle de Caroline dans « Une autre histoire » Photo : Datsit Sphère

L'aînée, Caroline, a déjà rencontré sa mère et en a été marquée. La jeune femme a été hospitalisée dans un hôpital psychiatrique après une intense discussion avec Anémone. Toutefois, même si Caroline ne voulait pas revoir sa mère, elle a finalement accompagné ses frères, Jean-Olivier et Sébastien.

Simon et Karla Romero Photo : Datsit Sphère

Durant la saison, plusieurs autres histoires ont aussi marqué la série. Karla a repris son boulot au café et s’est adaptée à sa nouvelle vie de maman. Simon, maintenant officiellement séparé de Naëlle (Cynthia Trudel), a également mis fin à sa relation avec Laurence (Fanny Migneault-Lecavalier).

Une scène de la série « Une autre histoire » Photo : Radio-Canada

Finalement, Karla décide de faire passer des tests ADN à Émilien (Patrice Godin) et à Ghyslain (Christian Essiambre) pour savoir qui est le père de sa fille. Quand elle apprend qu’Émilien est le père biologique de Lan, Karla décide de mentir et d’annoncer que c’est plutôt Ghyslain le père biologique. Son plan est de masquer la vérité le temps que sa mère sera consciente, avant que la maladie fasse ses ravages, afin que celle-ci ne se retienne pas d’être en couple avec Émilien (car elle refuserait d’être avec le père de sa petite-fille). Ghislain est d’accord avec le plan. Toutefois, Amélie (Kim Despatis) propose à Ghislain de demander la garde complète de Lan et manigance contre Karla. Cette dernière semble s’être fait prendre à son propre jeu.

Anémone (Marina Orsini) et Émilien (Patrice Godin) avec bébé Lan. Photo : Datsit Sphère

Anémone décide aussi de reprendre sa vie amoureuse en main. Vincent (Sébastien Ricard) lui présente l’un de ses amis Rémi-Philippe (Yves Soutière). Ce dernier charme Anémone. Mais Vincent complote encore contre elle en utilisant Rémi-Philippe pour la pousser à se confier. Finalement, Anémone comprend le stratagème de Vincent et Rémi-Philippe, et rompt. Elle a réalisé que Rémi-Philippe était le copain de Lyndsay Gagnon, la sœur de Vincent, qu’Anémone a tuée lors d’un vol raté.

Anémone et Rémi-Philippe Photo : Datsit Sphère

Le piège que Vincent lui a tendu est de trop pour Anémone, qui ne veut plus travailler avec lui, et explique la situation à Maryse (Marie-Laurence Moreau). Cette dernière comprend et transfère Vincent au bureau de Montréal.

Vincent et Anémone Photo : Datsit Sphère

De son côté, pendant cette saison, Jean-Olivier s'est pris en main, et décide de faire une proposition intéressante à Ève (Gabrielle Forcier) et déménage avec elle. Toutefois, le jeune homme se demande s’il ne le regrettera pas. Il réalise aussi que Karla, sa demi-sœur, est la fille qu’il a traumatisée dans un hold-up à Montréal.

Caroline rassure ses frères sur son état de santé psychologique, mais Jean-Olivier remarque des notes troublantes dans le cahier de cette dernière. Photo : Datsit Sphère

Finalement, Ron (Vincent Graton) décide de passer le test du polygraphe pour prouver qu’il n’a pas tué Manon\Anémone, mais Lucie Dumouchel (Pascale Desrochers) utilise le test pour faire un lien avec le meurtre de Lyndsay Gagnon. Elle l’arrête, mais Ron se tait et il est relâché. Toutefois, Jean-Olivier se souvient que Ron et Manon ont fait un vol à main armée. Il se souvient aussi de sa mère qui dit que « le gun était chargé ». Il était caché dans la voiture que ses parents ont utilisée pendant le vol.

Ron (Vincent Graton) et Lucie (Pascale Desrochers) Photo : Datsit Sphère

Un autre personnage inquiétant sort du passé de Lise (Danielle Proulx). Il s’agit de Paul Provencher, un homme qui a tué sa femme et ses deux enfants à la maison pour femmes de Lise il y a 27 ans. Un triple meurtre pour lequel il a fait de la prison. Lise accepte de faire des sorties avec lui, mais se sent finalement de plus en plus coincée par lui. Elle met ses limites.

Lise (Danielle Proulx) et Anémone (Marina Orsini) Photo : Datsit Sphère

Finalement, l'inquiétant Steeve (Francis Ducharme) remet les résultats du test de paternité de Lou/Ali à Sébastien. C’est bien lui le père. Étant acquitté du meurtre de Louis, il peut repartir avec le bébé, laissant Sébastien et Érik (Philippe Thibault-Denis) désemparés.

Sébastien (Benoit McGinnis) et Steeve (Francis Ducharme) Photo : Datsit Sphère

On a hâte de connaître la suite de plusieurs intrigues Que s’est-il passé entre l’ex de Louis, Steeve et Sébastien lorsque celui-ci est allé garder le bébé? Que complote-t-il?

Vincent reviendra-t-il de Bali?

Patricia (Marie Turgeon) va-t-elle continuer à travailler avec Valaire pour l'aider à camoufler des revenus?

Les symptômes de Sébastien et de Karla sont-ils reliés à la maladie d’Alzheimer?

Karla va-t-elle réussir à garder son bébé?

Que mijote Amélie, la blonde de Ghislain, avec son ami agent immobilier?

Le couple Anémone-Émilien va-t-il tenir le coup après les révélations?

Sophie Deschamps (Nathalie Coupal) semble savoir comment mettre du GHB dans de la bière. A-t-elle vraiment des meurtres sur la conscience? Sophie semble aussi savoir qu’Anémone est celle qui a tué la sœur de Vincent, faisant le rapprochement avec le portrait-robot et le souvenir qu’elle a de Manon à son arrivée à Belleville. Que fera-t-elle?

