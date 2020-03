L’équipe musicale d’En direct de l’univers enregistre un pot-pourri, chacun chez soi

France Beaudoin, les musiciens et les choristes d’En direct de l’univers nous ont offert une belle surprise, samedi, pour nous aider à garder le moral. Tout le monde a enregistré, de son studio maison respectif, un pot-pourri de chansons d’espoir et de soutien pour tous ceux et celles qui tiennent le fort en cette période de pandémie de COVID-19.

L’équipe d’En direct de l’univers n’en est pas à son premier tour de force. Elle ne s’est pas laissé abattre, cette semaine, devant la déception de devoir amputer sa saison de deux émissions en raison des circonstances actuelles.

Cette semaine, l’équipe a demandé à son auditoire sur Facebook : quelle chanson aimeriez-vous dédier au premier ministre Legault et à toute son équipe? C’est à partir des réponses qu’elle a concocté le pot-pourri.

Pot-pourri de fin de saison

Dans cette prestation, nous pouvons entendre :

Tenir debout, de Fred Pellerin

Ça va venir, découragez-vous pas, de La Bolduc

L’âme à la tendresse, de Pauline Julien

Coton ouaté, de Bleu Jeans Bleu

Ce samedi, 21 mars, était présenté une rediffusion de l’émission avec Jay Du Temple.

Samedi prochain, le 28 mars, sera présentée – toujours en rediffusion – l’émission avec Guylaine Tanguay.

Les deux émissions seront en ligne pour un rattrapage.