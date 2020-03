Quand l’actualité et l’art se rencontrent chez Infoman

Au total, 50 œuvres ont été sélectionnées parmi plus de 600 envoyées à l’équipe d’Infoman. Et ça ratisse large pour ce qui est des sujets : les feux de forêt, les caisses Desjardins, la militante écologiste Greta Thunberg, le continent de plastique, le pipeline et Justin Trudeau, sans oublier le papier de toilette, le coronavirus et des dizaines d’autres, tous inspirés de l’actualité de la dernière année.

Où puis-je voir ces œuvres?

À la suite de la fermeture des galeries et des musées, les œuvres sont en ligne sur le site de l’émission. Les sélections de 2017, de 2018 et de 2019 s’y trouvent également encore.

Infoman vous informe

Jean-René Dufort, Chantal Lamarre et MC Gilles restent en place jusqu’à la fin de la saison, qui est prévue pour le 16 avril prochain. Alors que de nombreuses émissions doivent annuler des tournages, ces maniaques de l’actualité continueront de nous informer et de nous faire rire pour notre plus grand bonheur! Merci Infoman!