District 31 : Nick Romano, plus démoniaque que jamais

Cette semaine, Noélie apprend qu’elle s’est fait piéger et qu’elle a été victime d’un vol d’identité. L’équipe se monopolise pour l’aider à trouver le ou la coupable. Cloutier se fait enlever d’une façon sauvage et est laissé à l’abandon sur le bord du chemin. L’équipe doit résoudre le cas du jeune Romain Gamache, enlevé et séquestré. Et Poupou procède fièrement à l’arrestation de Nick Romano.

Cloutier passe un très mauvais moment dans un coffre de voiture.

Laurent Cloutier Photo : Aetios Productions

Nick Romano est vraiment furieux d’avoir été arrêté pour une deuxième fois et devient de plus en plus agressif envers les policiers du 31.

Tu diras un gros merci de ma part à Noélie. […] Faut juste qu’elle soit prudente un peu. Nick Romano

T’es un estie de pissou, toi. T’en prendre à un agent enquêteur. Ton ex. T’as pas honte? Poupou à Romano

Nick Romano saute sur Poupou. Photo : Aetios Productions

Sortez-moi ça, cette estie de vidange-là. Bruno

Florence interroge Carole Gamache pour savoir où se cache Romain et s’il est toujours en vie, mais un revirement tragique survient, quand la dame avale une pilule à l’insu de Florence.

Poupou qui tente de faire ressortir la pilule que Carole Gamache a avalée. Photo : Aetios Productions

