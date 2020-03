L’astronaute David Saint-Jacques en 12 citations

Le 3 décembre 2018, David Saint-Jacques est monté à bord de la capsule Soyouz en direction de la Station spatiale internationale. Il a encore du mal à réaliser ce qu’il a vécu :

Ce qu’il retient de son voyage dans l’espace :

Quelque chose l’a rassuré, en plus de la robustesse de la Terre :

Il a des frissons quand il regarde les images de sa sortie spatiale, qui a duré plus de six heures :

L’adaptation en orbite :

Le vol de retour :

Aller dans l’espace, c’est très contrôlé. […] Mais revenir, c’est assez passif. On se détache de la station et on se demande pourquoi on est parti. On était bien! […] Et là, on ralentit d’à peine 1 % de notre vitesse. C’est juste assez pour casser la courbe de notre orbite, commencer à se rapprocher. Littéralement, on tombe du ciel. On tombe! On tombe de 400 kilomètres, doucement.