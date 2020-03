Trois coups de cœur télé en lien avec la COVID-19

On va se le dire: la différence entre le Purrel et le savon

Quoi faire pour se protéger du COVID19

Cette semaine, dans On va se le dire, le docteur Vadeboncoeur explique comment se protéger du COVID-19 et la différence entre le Purrel et le savon, un segment dans lequel on découvre que le savon est une excellente protection.

Infoman: l’actualité pandémique

Semaine de pandémie

On suit l’actualité pandémique avec Jean-René Dufort de Infoman.

Le Téléjournal: voyages scolaires annulés

Coronavirus : des voyages scolaires annulés

Québec recommande aux écoles d'annuler les voyages scolaires dans les pays "à risque", comme la Chine, et l'Italie. Les élèves qui reviennent de ces pays doivent aussi se mettre en quarantaine. Reportage de Fannie Bussières McNicoll





