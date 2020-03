La découverte jeunesse de la semaine : 14 mille millions de choses à savoir

En 15 minutes top chrono, Anna Beaupré Moulounda, Gabrielle Fontaine, Pierre-Yves Roy-Desmarais et Pier-Luc Funk nous communiquent leur joie de vivre et leur petit grain de folie.

Anna, Gabrielle et Pierre-Yves ont répondu à notre questionnaire sur les points marquants de l’émission. Pier-Luc n’a pas pu se prêter au jeu, car il a commencé une carrière de surfeur à l’autre bout du monde.

Pier-Luc Funk Photo : KOTV

L’enrichissement de notre culture générale

Gabrielle et Pierre-Yves Photo : Radio-Canada

Parmi les 14 mille millions de choses à savoir, qu’avez-vous appris qui vous a semblé vraiment étonnant?

Anna : Ce que j'ai appris et qui m'a surprise, c’est qu’avant l'invention du papier de toilette, en Chine, les gens les plus pauvres s'essuyaient avec des coquilles de palourdes. J’ai beaucoup de compassion pour eux.

Gabrielle : Le fait qui m’a le plus marquée (pas nécessairement positivement, ha! ha!) est que chaque jour, on sécrète 1400 ml de mucus et qu’on en avale un litre… Ouache!

Aussi, un fait assez impressionnant et horrible, c’est qu’il y aurait une île faite de 79 000 tonnes de matières plastiques.

Gabrielle, Anna et Pierre-Yves Photo : Radio-Canada

Pierre-Yves : Je me rappelle avoir été vraiment étonné d'apprendre que le tigre pouvait peser jusqu'à 363 kilos et qu'il était LE plus gros félin au monde. Alors que, comme bien des gens, je pensais que le plus gros félin au monde était Sauce-Brune, le chat de ma mère.

La belle complicité qui unit les comédiennes et les comédiens

Gabrielle, Anna et Pierre-Yves se sont amusés à décrire les membres de leur merveilleuse équipe en quelques mots.

Anna, Pierre-Yves et Gabrielle Photo : Radio-Canada

Pour Gabrielle : Anna est : drôle, fonceuse et attentionnée. Pierre-Yves est : extrêmement généreux, inspirant et performant. Pier-Luc est : ultratalentueux, prodige de l’humour et sensible.

Pour Anna : Pier-Luc est : drôle, spontané et généreux. Pierre-Yves est : blagueur et talentueux, et j’aime son chien Chantal. Gabrielle : chante comme une reine, elle est gentille et professionnelle.

Pour Pierre-Yves : Gabrielle est : lumineuse, douce et propre. Pier-Luc est : flexible, créatif et propre. Anna est : généreuse, drôle et propre.

Les anecdotes de tournage amusantes

Pierre-Yves et Anna Photo : Radio-Canada

Racontez-nous une anecdote de tournage :

Anna : La fois où on a tourné une scène de « Québec d’antan ». Il fallait manger de la bouffe pendant la scène, mais ce qu'on nous a servi était dégueu : des patates, du maïs et des betteraves en canne accompagnés de riz froid. Il fallait manger avec appétit. Chaque fois qu'on parlait, la moitié de la nourriture sortait de notre bouche et atterrissait sur les autres. Plus on enchaînait les prises, et plus il y avait une pluie de bouffe qui sortait de notre bouche. La table était recouverte de restants et il fallait constamment remplir nos plats tellement on en prenait. On a eu bien des fous rires ce jour-là.

Gabrielle : J’ai beaucoup de difficulté à tourner les scènes de « L’hôpital 911 » avec Pier-Luc Funk sans mourir de rire. Des fois, on doit reprendre les scènes très souvent tellement on rit. Celle où je lui éternuais au visage sans arrêt m’a particulièrement marquée… C’était une scène remplie de décrochages!

Une autre anecdote marquante serait la fois où Pierre-Yves a réussi à battre un record Guinness (un segment de l’émission) du cri le plus long. C’était fou!

Pierre-Yves : On rit beaucoup sur le plateau. Et une des fois où j'ai eu le plus long fou rire, c'était pendant un sketch du cuisinier Dan. Le personnage de Pier-Luc (Dan) décidait de jouer à la tag avec Patou (mon personnage). Je devais rester stoïque et n'avoir aucune émotion pendant que Dan criait « C'EST TOI LA TAG! » et tombait en essayant de courir. Ça venait avec un énorme cri de Pier-Luc et beaucoup de bruit de casseroles qu'il accrochait en tombant. Il a dû refaire sa cascade une quinzaine de fois. J'étais incapable de ne pas rire. Je n'ai d'ailleurs jamais réussi. Au montage, il a fallu couper JUSTE avant que j'éclate (encore) de rire.

Pier-Luc et Pierre-Yves déguisés Photo : Radio-Canada

Où et quand revoir l’émission?

14 mille millions de choses à savoir est offerte sur ICI Tou.tv et sur la zone Jeunesse.

La saison 2 sera bientôt en ligne, pour encore plus de fous rires!

Anna Photo : Radio-Canada