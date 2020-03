Une bonne nouvelle pour les personnes les plus impatientes : les 5 premiers épisodes de cette nouvelle saison de 12 épisodes seront offerts dès le 2 avril prochain sur ICI Tou.tv Extra, avant la diffusion de la série sur les ondes d’ICI ARTV.

Le tournage

Sam Heughan (Jamie Fraser) a pris une photo au début du tournage de la saison 5, en avril 2019. Les Fraser of the Ridge sont ici! Voici la première image de la saison 5. On vieillit comme un bon whisky? a-t-il indiqué.

Début du tournage avec un nouveau venu, le jeune Jemmy, fils de Brianna Randall Fraser (Sophie Skelton) et Roger MacKenzie (Richard Rankin), ici dans les bras de son grand-père, Jamie.

Caitriona Balfe (Claire Fraser) reçoit les instructions du réalisateur Jamie Payne pour l’épisode 3 de cette cinquième saison.

Richard Rankin est aussi un photographe qui prend de belles photos de tournage. Il a relayé une photo de Lauren Lyle (Marsali Fraser) posant dans le panier qui sert de berceau aux bébés. Les comédiennes et comédiens peuvent attendre de longs moments entre les tournages.

Le compte Instagram officiel de la série relaie également plusieurs photos de tournage. Dans ces photos, les actrices Lauren Lyle et Sophie Skelton jouent avec le jeune acteur qui incarne Germain, le fils aîné de Fergus Fraser (César Domboy) et Marsali. Il faut les entraîner jeunes , peut-on lire. (Cliquez sur la petite flèche à droite sur la photo pour voir d'autres images)

Non, ce n’est pas du vrai sang sur les mains de Lauren Lyle… C'est indéniablement la première fois que nous voyons des mains ensanglantées , est-il écrit.

Un joyeux trio : César Domboy, Sam Heughan et Richard Rankin.

Nous reconnaîtrions ces queues de cheval n'importe où. Sam Heughan et Richard Rankin lors d'une pause.

Évidemment, le maquillage, même s’il n’est pas si apparent que ça, est important. Duncan Lacroix (Murtagh Fitzgibbons Fraser) doit aussi s’y soumettre : Qui aurait pu deviner que Murtagh avait besoin de tels soins de beauté?

Avant de tourner les scènes, la distribution et l’équipe de réalisation se rencontrent pour lire le scénario. Ici, les copies de Sam Heughan et Caitriona Balfe.

De nouveaux personnages

Paul Gorman interprète deux rôles : les jumeaux Josiah et Kezzie Beardsley. Bronwyn James joue Fanny Beardsley, et Chris Donald est de retour dans le rôle de Phillip Wylie. (Cliquez sur la petite flèche à droite sur la photo pour voir d'autres images)

Isaiah Morton est joué par Jon Tarcy, et les frères Lionel et Richard Browns, respectivement par Ned Dennehy et Chris Larkin. Anna Burnett interprète Alicia Brown. (Cliquez sur la petite flèche à droite sur la photo pour voir d'autres images)

Le mariage

Le premier épisode de la saison 5 commence joyeusement : avec le mariage de Brianna et Roger. De nombreuses photos de ce grand événement ont été relayées sur les réseaux sociaux.

Vous l’avez deviné. Vous l'avez attendue, la voici , écrit Richard Rankin en parlant de Brianna en robe de mariée.

Quand ta tante te couvre plus que tu le penses , écrit Sophie Skelton en posant avec Maria Doyle Kennedy (Jocasta) et César Tomboy.

Le père et sa fille : Sam Heughan (Jamie) et Sophie Skelton (Brianna).

Une photo des parents de la mariée, lors du dernier jour de tournage de la saison 5.

Après le mariage, la famille : Brianna et Roger avec leur fils, Jemmy.

Un nouveau personnage : le chat

Adso est la nouvelle vedette de la série. Le chat était présent dans les livres de Diana Gabaldon, et il se retrouve désormais dans la série. On a pu voir de nombreuses photos de lui relayées par les comédiens et comédiennes.

Sophie Skelton souligne la rencontre entre l’ours et Bree .

Personne ne sait ce qui se passe, et encore moins Adso , écrit Sam Heughan.

D’ailleurs, l’acteur semble beaucoup aimer le petit chat.

Rencontre entre le 18e et le 21e siècle

Pendant les pauses entre les tournages, l’équipe consulte ses messages. Dans cette photo, Sophie Skelton (Brianna) se réchauffe dans les bras de Caitriona Balfe (Claire) et Sam Heughan (Jamie). Celui-ci a-t-il finalement traversé les pierres et appris comment utiliser un téléphone intelligent?

Les Fraser gèlent ensemble, comme ils ressentent tout ensemble , commente Sophie Skelton.

Confusion! Quel scandale alors que les hommes de la milice contemplent cet objet extraterrestre , écrit Richard Rankin.

Les blagues de tournage

Les tournages sont longs, les comédiens et comédiennes doivent parfois attendre de longues heures en s’occupant.

La série est tournée en Écosse, où il pleut souvent. Richard Rankin, Lauren Lyle et César Domboy tentent-ils ici de se protéger ou de reproduire une scène du Titanic? Seul Richard Rankin peut réussir un Titanic inversé , peut-on lire.

Dans cette vidéo, Lauren Lyle (Marsali) se prend pour une sorcière. Attention, c’est dangereux, au 18e siècle!

Sam Heughan prend des photos avec le téléphone de Sophie Skelton : Lorsque vous laissez votre téléphone sans surveillance et que votre Da s’en empare.

Sam Heughan offre une petite visite des studios de tournage de la série en Écosse.

Claire Fraser et un faux cadavre… dans une scène du début de la saison. O.K., Caitriona. Maintenant, tu remets tout en place. Hé, Michael Carstensen : as-tu vu où j’ai mis son foie?

Tim Downie, qui joue le gouverneur Tryon, nous montre qu’il est difficile de boire un café ou un thé dans une calèche!

Un rappel de la quatrième saison

Un des caméramans d’Outlander, Michael Carstensen, a filmé les coulisses du tournage des derniers épisodes de la quatrième saison.

Une scène du dernier épisode alors que Claire et Jamie tentent de libérer Roger.

Une autre scène alors qu'Ian (John Bell) commence sa vie chez les Mohawks.