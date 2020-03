Julien Lacroix livre un message émouvant à son oncle

Julien Lacroix explique dans ce texte l’influence et l'importance que ce membre de la famille a eues pour lui. Cet oncle a toujours les bons mots pour l’apaiser. Julien Lacroix dévoile par le fait même sa fragilité mentale. Il explique que Simon lui a légué sa façon bien à lui de « rire du drame ». À travers ses propres histoires, son oncle a démontré à Julien qu’il était possible, malgré tout, de rire de certains moments difficiles qui surviennent dans nos vies. C’est une grande surprise pour l’humoriste lorsque son oncle le rejoint sur le plateau de l’émission. Une belle dose d’amour!

Alors qu’on voit habituellement Julien Lacroix endosser un personnage dans ses entrevues, c’est ému et ouvert qu’on le découvre ici. Dans les coulisses de l’émission, il raconte même que plusieurs personnes dans l’assistance sont venues le voir pour lui dire que ça les avait vraiment touchées. Il pense publier sa lettre. Qui sait, si ça peut aider quelqu’un!

« Depuis que je suis jeune, mon oncle Simon a toujours trouvé à travers l'humour les bons mots pour m'apaiser. Souvent le temps d'un commentaire. Et je ne pense plus à mes angoisses de jeune homme perturbé. La fragilité mentale est complexe. Quand tu as quelqu'un pour t'aider à comprendre, ça fait du bien de pouvoir profiter de son expérience. Pour moi, Simon m'a aidé à comprendre une partie de ma tête. Avec les histoires tragiques qu'il m'a racontées autour d'une bouteille de vin et qui ont marqué sa vie drastiquement, je n'ai jamais autant ri en écoutant un drame. Mon oncle Simon n'a pas d'enfant, et pourtant je semble avoir hérité de son don à rire du drame. »