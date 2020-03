Tout le monde en parle… des femmes!

Me Suzanne Pringle : l’avocate qui a inspiré Ariane dans Ruptures



Me Suzanne Pringle est une avocate spécialisée en droit de la famille. C’est elle qui a inspiré le personnage d’Ariane, incarné par Mélissa Désormeaux-Poulin dans la série Ruptures. C’est également elle qui a défendu Éric dans la cause « Éric contre Lola ». En avril, le milieu juridique québécois lui remettra le prix Plaideur de l’année 2020.

Droit familial : des enjeux qui touchent tout le monde



Depuis 36 ans, Me Suzanne Pringle consacre sa pratique au droit familial, c’est-à-dire aux dossiers de séparations, de divorces, de gardes d’enfants, d’enlèvements d’enfants, etc.



Plus de 50 % des dossiers qui sont à la Cour supérieure sont des dossiers de droit de la famille. Alors, évidemment, il faut commencer à reconnaître que c’est peut-être quelque chose d’important. Ça touche à tous les enjeux de société, ça touche tout le monde. Me Suzanne Pringle

Éric contre Lola

La cause « Éric contre Lola », qui a été très médiatisée, a mis en évidence certaines lacunes.



C’est aussi le dossier qui a fait réaliser à une foule de gens que le droit de la famille, tel qu’il existe, est désuet, et qu’on doit procéder à des réformes. Me Suzanne Pringle

Elle nous apprend que la dernière réforme du droit de la famille remonte à 1980.

L’avocate ajoute qu’il va falloir se pencher sur la situation des couples non mariés qui ont des enfants et qui n’ont pas les mêmes droits que les couples mariés :



Il faut qu’il y ait quelque chose qui soit décidé à cet égard-là. Il faut qu’il y ait absolument une réforme, parce que c’est 60 % des enfants au Québec qui naissent entre conjoints non mariés. Me Suzanne Pringle

Regardez l’entrevue avec Me Suzanne Pringle :

Entrevue avec Me Suzanne H. Pringle



La ministre Isabelle Charest et les victimes de violence conjugale



La ministre responsable de la Condition féminine travaille actuellement à améliorer la sécurité des victimes de violence conjugale. Chaque année, 10 Québécoises sont tuées par des conjoints ou des ex-conjoints violents.



C’est préoccupant, parce que les crimes contre la personne diminuent, mais pas les violences conjugales. Isabelle Charest

En lisant entre les lignes, on comprend que le budget provincial, qui sera présenté mardi, devrait réserver de bonnes nouvelles à ceux et celles qui se préoccupent de cette question cruciale :



Ce que je peux vous dire, c’est qu’on a travaillé de façon transversale avec les différents ministres parce que ça touche tout le monde. Ça touche la justice, ça touche la santé, ça touche la sécurité publique, ça touche la famille, ça touche l’éducation, ça touche le travail. Et l’on a chacun fait nos représentations pour avoir un budget qui va faire en sorte qu’on va pouvoir venir sécuriser les femmes. Isabelle Charest

Au cours de l’entrevue, il a été question du manque de place pour les femmes dans les maisons d’hébergement, de l’importance de la formation pour tous les intervenants et intervenantes en ce qui concerne la violence conjugale, ainsi que des unités d’intervention spécialisées qui existent à Québec, à Laval et en Abitibi, mais pas encore à Montréal.

Regardez l’entrevue avec Isabelle Charest :

Entrevue avec Isabelle Charest

Comparer le passé et le présent des femmes avec Chantal Lamarre et Sylvie Dumontier



Chantal Lamarre et Sylvie Dumontier présentent sur ICI ARTV le documentaire Madame revient de loin, qui s’intéresse au monde du travail, à la famille, au culte de la beauté, au sexisme, etc.



La comédienne Chantal Lamarre, qu’on peut voir à l’émission Infoman depuis 20 ans, et Sylvie Dumontier, créatrice du personnage pour enfants Shilvi, forment le duo Les Galipeau’s. C’est leur amour des chansons et de l’esthétique des années 60 qui est à l’origine de leur duo.

Comment leur est venue l’idée de concevoir un documentaire?



C’est surtout à force de consommer beaucoup d’archives, de regarder énormément de pubs, de retourner voir la littérature de cette époque-là [les années 60] où tu ris, mais c’est grinçant aussi. Chantal Lamarre

Les deux artistes ont constaté que même si les ados adhèrent à l’idée d’égalité entre les sexes, certaines choses ne semblent pas changer :

Moi, là où j’ai trouvé qu’on avait encore beaucoup de chemin à faire, et que c’était même presque pire, c’est en ce qui concerne l’apparence, la beauté. […] On est dans une société où l’image est tellement importante, puis on nous bombarde sans arrêt de stéréotypes et de modèles de femmes qui sont toujours un peu les mêmes, c’est-à-dire jeunes, belles, minces, sexy… Sylvie Dumontier

Regardez l’entrevue avec Chantal Lamarre et Sylvie Dumontier :

Entrevue avec Chantal Lamarre et Sylvie Dumontier

