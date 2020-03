Trois coups de cœur télé : Faits divers, les débuts de Katherine Levac et la vie secrète des animaux de la ferme.

Cette semaine : les nouveaux personnages de Faits divers, les débuts de Katherine Levac et la vie secrète des animaux de la ferme.

Les enfants de la télé : les débuts de Katherine Levac

Katherine Levac à SNLQuébec

Très tôt dans sa carrière, Katherine Levac a relevé un grand défi : celui de jouer en direct à SNL Québec. Les enfants de la télé ont mis la main sur les archives de son audition : elle était extrêmement nerveuse, mais admet que cette expérience a été très formatrice. L’essence de cette émission était de mettre en valeur des personnes non connues, et l’humoriste raconte qu’à l’audition, le seul qui avait ri de ses blagues était Marc Brunet, un homme dont elle admire le travail, mais elle ne savait pas que c’était lui. C’est donc grâce à cette audition qu’elle a obtenu son rôle dans Like-moi (de Marc Brunet) .

Faits divers : les nouveaux personnages

Les nouveaux personnages

Encore une fois, les personnages imaginés par l’autrice Joanne Arseneau sont très hauts en couleur. Le rôle du psychopathe Marc Laveau (Stéphane Demers) et celui du pauvre masturbateur de dindons Kevin Fontaine (Éric Robidoux) font la compétition aux extraterrestres de l’histoire de la série tellement ils sont étranges! Dans cette nouvelle capsule, les comédiens et l’autrice décrivent bien ces deux hurluberlus qui non plus rien à perdre dans la vie.

La semaine verte : la vie secrète des animaux de la ferme

La vie secrète des animaux de la ferme (1/3)

Pour certaines personnes, les moutons sont des animaux stupides. Mais ces bêtes sont beaucoup plus complexes et intelligentes qu’on pourrait le croire! Ce premier volet de cette série de trois épisodes se concentre sur les moutons. Une incursion très instructive au centre de la vie ovine du Royaume-Uni pour mieux comprendre cet animal au lainage précieux.

