Des scènes marquantes de Cerebrum en cette fin de saison

Alerte divulgâcheur : Si vous n’avez pas vu les 9 premiers épisodes de Cerebrum, ne lisez pas ce texte.

Évidemment, le premier épisode présente les personnages; on voit qu’Anne Beaulieu (Evelyne de la Chenelière) est inquiète et préoccupée, surtout après sa première entrevue télévisée. Mais lorsque Henri sort de l’édifice du bureau de sa femme avec deux policières qui lui disent qu’un autre service va le contacter, il comprend que la situation est grave.

– Henri : Quand vous dites qu’ils vont communiquer avec moi, vous parlez de quel département?

– La policière : L’unité des crimes majeurs.

Henri Lacombe (Claude Legault) informe la police que sa femme a disparu. Photo : Fabrice Gaetan

La découverte du corps

À la fin du deuxième épisode, la disparition d’Anne Beaulieu devient une enquête pour meurtre alors que le corps de la psychologue est retrouvé. Lors d’une capsule vidéo, Christine Beaulieu et Claude Legault parlent de cette scène marquante en deux temps.

Une scène marquante

Tout d’abord, Simone et Danno Boulianne (Olivier Gervais-Courchesne) se rendent sur les lieux de la découverte du corps. Simone s'approche de la voiture dans laquelle se trouve le corps d’Anne. La comédienne raconte qu'elle a parlé à des spécialistes pour savoir comment elle devait agir pour que son personnage soit crédible.

Qu’est-ce que tu regardes quand tu arrives? Tu regardes quoi en premier? Ma tête, ce n’est pas juste que je vois quelqu’un qui est [mort]. Comment elle est morte? Comment elle est placée? La balle est entrée là. Il y a toutes sortes d’autres choses qui se passent dans la tête de [l’enquêtrice]. Christine Beaulieu

Ensuite, la lourde tâche de l'équipe d'enquête est d’annoncer la mauvaise nouvelle à la famille. La scène n’a aucune parole, seulement de la musique et les larmes d’Henri et de ses enfants. J’ai laissé monter les affaires. Surtout que ce qui était le plus traumatisant, c’est que j’entendais les... [c’est au ralenti dans le plan], mais j’entendais les petits courir en arrière. Ça fait que je me suis dit : “Ah, il faut que je leur dise. Il faut que je leur apprenne. Ça fait que ça monte tout seul , dit Claude Legault pour expliquer le jeu de l’émotion dans cette scène très intense.

Henri Lacombe (Claude Legault) console sa fille Marine (Marianne Verville). Photo : Radio-Canada

L’enquête et les différents personnages

Simone (Christine Beaulieu) et Danno (Olivier Gervais-Courchesne) Photo : Radio-Canada

Simone et Danno n’ont pas grand-chose pour commencer l’enquête. Le tandem passe en revue différents suspects et suspectes potentielles : les patients et patientes d’Henri et d'Anne; Mark Cohen, de la pharmaceutique Cayer; la journaliste Roxane Perrin; Francis Lemire, le frère du policier bipolaire qui s'est suicidé; et Toby Robichaud, le frère qui entretient une relation amoureuse avec sa sœur jumelle Laura, l’ex-copine de William, le fils d’Anne.

Toby Robichaud (Antoine Desrochers) Photo : Datsit Sphère/Fabrice Gaëtan

Dans cette quête, on fait la connaissance de personnes qui consultent Henri Lacombe pour des problèmes de santé mentale. L’une d’elles est interprétée par Sonia Vachon et montre des troubles obsessionnels compulsifs. Deux scènes sont particulièrement difficiles : dans l’épisode 5, elle se lave les mains, déjà blessées et irritées, à l’eau de javel, puis dans l’épisode 7, sa mère lui dit qu’elle ne l’aime pas. Des moments marquants et tristes.

Diane Ricard (Sonia Vachon), toujours hospitalisée, qui rencontre sa mère (Christiane Pasquier) en présence de son psychiatre. Photo : Fabrice Gaëtan

Une information majeure

Le supérieur de Simone lui impose de prendre des vacances (dans l’épisode 8), mais elle ne l'écoute pas. Elle reçoit un appel de Julia (Emmanuelle Lussier-Martinez), la sœur d’Anne, qui lui annonce que sa sœur lui a confié avoir un amant.

Un revirement dans l’enquête interpelle particulièrement Henri, dont les certitudes s’écroulent une à une. Anne ne lui disait pas tout. Simone (Christine Beaulieu) est là pour l’épauler alors qu’elle-même voit sa vie personnelle tomber en miettes. Photo : Radio-Canada

Simone continue donc l’enquête en secret, surtout avec l'information cruciale qu’elle vient d’apprendre sur la vie personnelle d’Anne. Dans l’épisode 9, elle doit informer Henri de cette nouvelle. J’ai obtenu une information crédible, comme quoi avant sa mort, disons les cinq dernières semaines de sa vie, votre femme aurait été en relation avec un autre homme , lui dit-elle.

Un autre choc pour Henri.

Finalement, Simone trouve le deuxième téléphone, qui était très bien caché. La suite dans le dernier épisode.

Claude Legault parle de son personnage d'Henri Lacombe

Henri Lacombe par Claude Legault

Christine Beaulieu parle de son personnage Simone Vallier

Simone Vallier par Christine Beaulieu

Il y aura une deuxième saison

Cerebrum aura une suite. Dix nouveaux épisodes réalisés par Richard Blaimert et Guy Édoin sortiront sur ICI Tou.tv Extra en 2020-2021. Claude Legault et Christine Beaulieu seront de retour dans les rôles d’Henri Lacombe et Simone Beaulieu.

L’action se transportera cinq mois après la conclusion de la première saison. Henri reviendra d’un voyage en Asie, où il a pris un peu de recul face à ce qu’il a vécu. Il retrouvera Simone lors d’une enquête sur les meurtres de jeunes femmes.