Dans les coulisses du grand succès jeunesse Paf le chien

Paf, c’est bien plus qu’un héros canin bien connu des enfants. C’est une aventure humaine et artistique incroyable. Quels sont les secrets de conception derrière le jeu et le dessin animé?

La création de l’émission

L’histoire de Paf le chien est née dans l’imagination de Patrick Ermosilla, à la fois créateur de la série et producteur artistique à Superprod.

En partant de son jeu mobile au succès mondial retentissant, il a un jour décidé de créer une série 3D qui s’adresse aux enfants de 5 à 8 ans. Paf le chien raconte les aventures du superhéros Paf, de Capuche le chat familial et de sa grande amie humaine Lola. Chaque moment de la vie quotidienne se transforme en une série d’événements rocambolesques et de quiproquos.

Paf et son ami oiseau Photo : Superights

Aujourd’hui, ce sont plus de 100 personnes qui travaillent chaque jour à rendre les aventures de Paf le chien les plus folles et rigolotes possible.

Nous sommes hyper contents qu’elles plaisent autant aux enfants du monde entier! Patrick Ermosilla

Découvrez comment on crée les décors et les personnages de A à Z.

En coulisses : création de l'émission

Une nouvelle saison encore plus drôle

La nouvelle saison de Paf le chien sera bientôt diffusée sur ICI Télé et offerte en ligne sur la zone Jeunesse. Elle s’annonce encore plus haute en couleur que la saison 1.

Il y aura plein de nouveaux gags, des inventions inédites, et toujours autant d’actions et de plans machiavéliques des Guanos… mais aussi des nouveaux personnages, comme Honorine, la grand-mère dynamique, Marcel et Squizel, des escrocs spécialistes du chapardage, Pompon le hamster gaffeur, et deux dobermans plutôt à cheval sur l’ordre et la discipline. Patrick Ermosilla

Patrick souligne également qu’on en apprendra davantage sur la rencontre entre Paf et son amie Lola.

Paf et Lola Photo : Superights

Daniel Klein, réalisateur de la saison 2, explique :

Nous, les créateurs de dessins animés, nous pouvons rendre visible tout l’imaginaire des enfants : faire vivre leurs jouets, les emmener dans l’espace, ou, dans le cas de Paf le chien, rendre un chien superhéros! Je trouvais génial d’avoir à entrer dans ce monde secret des animaux, et de pousser les limites des personnages. Et je confirme, on s’amuse beaucoup.

Onze jeux amusants pour les enfants

En attendant de découvrir les nouvelles aventures de Paf, les enfants peuvent s’amuser avec des jeux déclinés sur les thèmes de Pâques, de l’Halloween ou de Noël. Des jeux de cache-cache, de course automobile, de casse-tête ou d’agilité permettent aux filles et aux garçons de s’amuser dans un univers coloré et délirant, rempli d’animaux attachants.

Jeu de Pâques Photo : Superights