Sexe, meurtre et mystère : C'est comme ça que je t'aime

Deux couples, les Delisle et les Paquette (Huguette (Marilyn Castonguay) et Gaétan (François Létourneau), et Micheline (Karine Gonthier-Hyndman) et Serge (Patrice Robitaille)) tentent de sauver leur mariage en basculant dans la criminalité et la violence pure et dure. Ils deviendront de véritables légendes du crime organisé au Québec.

Une comédie dramatique campée dans le Québec de 1974

Dès les premières minutes de la série, nous sommes plongés dans une ville de la banlieue de Québec, à Sainte-Foy, dans les années 70, grâce à la musique, aux costumes et au maquillage, mais surtout grâce à la quête de ces femmes bien de leur temps qui cherchent à s’émanciper de la dominance des hommes conservateurs tout autant figés dans l’époque. L’auteur, François Létourneau, a situé l’histoire dans ces années-là pour servir la crédibilité du scénario, car aujourd’hui, ces mêmes couples passeraient simplement au divorce au lieu d’essayer par tous les moyens (et pas les plus sensés) de sauver leur mariage.

De son côté, le réalisateur, Jean-François Rivard, explique qu’il a voulu donner à la série un côté réaliste en ne cherchant pas à remplir le décor d’objets de 1974 précisément, préférant ceux des années antérieures. Ce choix permet de bien sentir le vécu des personnages et de créer l’ambiance de l’époque tout en évitant l’effet caricatural. C’est pour la même raison qu’il ne voulait pas de perruques et de vêtements extravagants. Cela fonctionne très bien, car sans complètement oublier l’époque, l’accent est plutôt mis sur les relations humaines et l’action.

Au début, les personnages sont seuls et isolés, mais plus le temps passe, plus ils se retrouvent grâce au crime. La criminalité va leur faire du bien. François Létourneau

Obligation familiale et désir d'émancipation

Côté très rafraîchissant : ce sont les femmes, principalement le personnage de Huguette, qui mènent le bal (ensanglanté). Les personnages masculins suivent, ce qui contraste fort avec les codes de l’époque. Huguette, donc, femme au foyer, enceinte de son deuxième enfant, qui a renoncé à beaucoup de choses pour sa vie de famille, va mettre en place un plan pour assouvir son désir d'émancipation et découvrir ainsi une violence insoupçonnée en elle. « Comme un coming out de psychopathe », explique Jean-François Rivard.

Les problèmes de couple sont une porte d’entrée pour permettre à tout le monde de s’identifier et de s’attacher aux personnages. François Létourneau

Leur descente dans la criminalité va briser la routine, donner de la vie aux personnages et rapprocher les couples. Ils ont trois semaines pour voir si leurs unions tiennent. Les deux premiers épisodes sont très intenses. Plus la série avance, plus le mystère s’éclaircit, et les situations improbables dans lesquelles les couples s’enlisent deviennent inquiétantes.

Bilan après deux épisodes

On aime déjà beaucoup les personnages.

On veut s’acheter une chemise en polyester (même si ça ne respire pas).

Ça lui va bien une moustache, à Patrice Robitaille!

Coudonc, est-ce que c’est aussi bon qu’un film de Tarantino? On pense que oui.

On sait pourquoi le public les a célébrés à Berlin.

Être psychopathe, c’est mal. Tuer, c’est mal. Mais c’est quand même bien intrigant, cet univers-là!

Cette nouvelle série du duo Létourneau-Rivard plaira assurément au public déjà conquis des Invincibles et de Série noire et fort probablement aux gens ayant vécu dans les années 70. À regarder sur ICI TOU.TV EXTRA à compter du 6 mars 2020.