District 31 : une semaine intense et violente

Cette semaine, on retourne dans le passé pour voir Nadine Legrand interroger Shawn Davis, l’homme à la tête du réseau de pornographie juvénile qui lui avait alors glissé entre les doigts. Ce dernier fait assassiner Marc Barbieri, le réalisateur des films pornos, et l’ADN retrouvé sur son corps concorde avec celui retrouvé sur Clara Beausoleil. C’est l’hécatombe. Et puis Patrick signe une dénonciation pour accuser Nick Romano de méfaits. Voici un résumé des intrigues de la semaine du 2 mars.