2000 raisons de regarder Projet 2000

La série de fiction humoristique Projet 2000, née dans la tête de l’humoriste Julien Lacroix, est enfin offerte dans son entièreté sur ICI Tou.tv Extra. Les neuf courts épisodes d’une douzaine de minutes chacun racontent les tribulations d’une bande d’ados à l’été 1999.

Puisque l’an 2000 approche à grands pas, quatre jeunes (Julien Lacroix, Catherine Brunet, Mehdi Bousaidan et Julianne Côté) décident de faire un pacte et d’enregistrer, chacun et chacune, une vidéo exprimant leurs souhaits pour les 10 prochaines années : le fameux projet 2000.

Sauf qu’une mésaventure de Matt, le gars le plus populaire de l’école secondaire, lors de la soirée d’après-bal poussera les membres de la bande à tenter de concrétiser leurs rêves beaucoup plus rapidement que prévu, c’est-à-dire avant la fin de l’été.

Et c’est là que tout le fun commence!

Si vous ne savez toujours pas si Projet 2000 mérite d’être ajoutée à votre liste de favoris sur ICI Tou.tv, voici 2000 raisons qui devraient vous convaincre.

Des référents classiques

Quiconque a grandi dans les années 90 sera nostalgique sur le champ en regardant Projet 2000. Super Nintendo, MusiquePlus, Backstreet Boys, glow sticks, club vidéo, Sugar Ray, Watatatow et pyjamas aux motifs phosphorescents font tous partie intégrante de la série, ce qui nous ramène tout droit en 1999.

Même la chevelure des personnages nous rappelle ce temps où le style « séparé dans le milieu avec des mèches blondes » était un fléau beaucoup plus menaçant que le bogue de l’an 2000 ne l’a jamais été.

Une équipe hors pair

Projet 2000 compte sur d’excellents auteurs, soit Julien Lacroix et Olivier Thivierge, ainsi que sur Louis Morissette comme chef scénariste. Le trio a écrit de vrais bijoux de répliques. Par exemple, quand Vincent, le personnage central, envoie promener son beau-père et que ce dernier lui demande de répéter ce qu’il vient de dire, il répond : « J’ai dit “petit burger”. » Classique instantané.

Il faut aussi souligner le travail et la complicité évidente qui s’est installée entre les interprètes, dont Julien Lacroix, Catherine Brunet, Mehdi Bousaidan, Julianne Côté, Yannick de Martino, Pierre-François Legendre et Sonia Vachon. On aime particulièrement le travail de ces deux derniers, qui jouent à merveille le rôle de parents d’une famille reconstituée typique des années 90 vivant en banlieue.

Une prémisse très intéressante

Si on embarque dans cette série avec autant d’intérêt, c’est notamment parce que l’idée de départ pique la curiosité. Qui n’aurait pas voulu avoir son propre projet 2000 avec sa gang à la fin du secondaire?

C’est donc avec cette envie d’avoir eu cette idée si simple, mais si originale, qu’on suit les aventures de Vincent Magny et de ses comparses pour savoir s’ils vont réussir haut la main ou échouer lamentablement dans l’atteinte des objectifs qu’ils s’étaient fixés devant une caméra.

Divulgâcheur : disons que ça ne se passera pas exactement comme prévu.

Des apparitions éclair bien placées

Plusieurs personnalités qui étaient très populaires à la fin du deuxième millénaire apparaissent aussi dans le décor de temps à autre, ce qui ajoute un effet comique intéressant. Par exemple, dans un party jet-set, on peut apercevoir un Jean Leloup de dos, imité à la perfection par Pierre Brassard. Même Véronique Cloutier avec ses cheveux courts pas clairs de l’époque est à cette fête qui rassemble le gratin de la colonie artistique.

Véronique Cloutier fait une apparition éclair dans un des épisodes de la série Projet 2000. Photo : Radio-Canada

C’est pas des farces : l’illustre Mike Gauthier, ancien animateur vedette de MusiquePlus et MusiMax, y aurait été vu.

L’an 2000

Tout ce qui touche l’an 2000 de près ou de loin est un gage de succès assuré; on n’a qu’à penser à Amélie Poulain, à la Thong Song de Sisqo et à l’ingénieuse clé USB qui a rendu la bonne vieille disquette complètement désuète. Repose en paix, petit bout de plastique mou.

Cette thématique avait auparavant été exploitée par Julien Lacroix et d’autres humoristes dans un spectacle présenté au Zoofest qui se nommait très justement Le show 2000. Voici la bande-annonce de ce spectacle, si vous n’avez pas eu la chance d’y assister.

Des personnages secondaires en puissance

Tout au long de la série, quelques personnages qui croisent le chemin des membres de la gang de Vincent sont absolument parfaits. On pense par exemple à la mère célibataire au club vidéo interprétée par Debbie Lynch-White, au producteur télé passablement louche joué par Adib Alkhalidey et à la prof de Catherine un peu trop sur le party à la fête de la Saint-Jean.

Ah! et un coucou au homard en cavale qui rappelle à tout le monde qu’il ne faut jamais cesser de croire en ses rêves. Vous comprendrez après avoir vu le quatrième épisode.

Alors voilà, on vous invite sans plus tarder à vous rendre sur ICI Tou.tv Extra pour vous enfiler les épisodes de Projet 2000 en rafale.

Vous pourrez ensuite nous aider à trouver les 1994 raisons manquantes pour arriver à 2000.