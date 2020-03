Émilie Bierre et Marianne Farley, deux femmes en marche

Émilie Bierre



À la télé, on a pu la voir dans Mémoires vives et dans Les beaux malaises. Sa performance dans le film Une colonie, de Geneviève Dulude-De Celles, a été remarquée et récompensée par plusieurs prix.



Victime d’intimidation



Elle n’a que 15 ans, mais sa feuille de route professionnelle est déjà bien remplie. Une expérience personnelle traumatisante fait également partie de son parcours personnel. Au début de son primaire, Émilie a été victime d’intimidation à l’école.

Je pleurais de 3 h 30 de l’après-midi à 9 h passées le soir, et je ne dormais pas, j’avais mal au ventre, je ne mangeais plus. Mes résultats scolaires ont complètement chuté alors que j’avais toujours été quelqu’un qui aimait l’école et qui travaillait fort. Émilie Bierre

Un soir, sa mère réussit à la faire parler.

Évidemment, je ne voulais pas, parce que la crainte, c’est que si tu en parles, les personnes qui te font du mal en ce moment vont revenir [t'intimider] encore plus fort et vont essayer de te punir parce que tu les as dénoncées, alors que ce n’est pas ça. Dès qu’ils reviennent, il faut que tu redénonces, il faut que tu en parles encore. Émilie Bierre

Depuis 2004, la comédienne est porte-parole de la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais pour contrer la discrimination, la violence et l’intimidation en milieu scolaire.

Je m’en suis sortie en en parlant. Émilie Bierre

Une vocation précoce



Dès l’âge de 4 ans et demi, Émilie a posé pour une compagnie de vêtements. Après avoir tourné quelques publicités, elle a auditionné pour un premier rôle dans un long métrage.

Il fallait que je joue une enfant battue. J’arrivais en salle d’audition, et [je disais quelque chose dans le] genre : "Bonjour, je m’appelle Émile et j’ai 5 ans." Puis, après ça, il fallait que je pète ma coche, que je crie et que je pleure, et j’aimais vraiment ça! C’est encore la même passion. C’est ça que j’adore de ce milieu-là. Tu peux toujours aller plus loin, apprendre autre chose. Je suis bien heureuse. Émilie Bierre

Marianne Farley



Marianne est comédienne, scénariste et réalisatrice. Elle a aussi été chanteuse au milieu des années 90.



Un court métrage nommé aux Oscar



Son court métrage Marguerite a été nommé aux Oscar en 2019. Son film raconte la sortie du placard d’une octogénaire.

Je ne comprends pas l’intolérance envers la communauté LBGTQ. Je trouve que les choses évoluent énormément, mais en même temps, il y a beaucoup de recul à différents endroits dans le monde. Ça me fait peur un peu. Il y a une droite dangereuse en ce moment. Marianne Farley

Le droit à l’avortement



Marianne est revenue des Oscar sans statuette, mais poursuit sa quête pour mettre en lumière des sujets qui lui tiennent à cœur et la préoccupent. Elle tourne d’ailleurs actuellement son troisième court métrage, Seize, qui parle d’un monde où le droit à l’avortement a été aboli.

Ce qui se passe aux États-Unis en ce moment me perturbe énormément. Aux dernières élections, on a encore remis ça sur la table. L’avortement est légal au Canada seulement depuis 1988. […] La seconde où l’on enlève aux femmes le droit à l’avortement, le droit de décider pour leur propre corps, les femmes deviennent une sous-espèce. On ne sera plus d’égale à égal avec les hommes. Marianne Farley

Regardez l’entrevue avec Émilie Bierre et Marianne Farley:

Entrevue avec Émilie Bierre et Marianne Farley