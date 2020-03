Eau embouteillée ou du robinet : quelle eau boire?

Marie Lambert-Chan, rédactrice en chef de Québec Science, nous explique pourquoi l’eau du robinet demeure la meilleure option.

Qu'elle eau boire?

Rappelons qu’une partie de l’eau qui est embouteillée est prise directement dans le réseau municipal. Et au-delà du coût environnemental – qui est très élevé : on parle de milliards de litres d’eau par année qui sont encore consommés en bouteille –, il y en a un aussi monétaire. Nous avons accès à l’eau gratuitement, et de croire qu’il faut débourser une quarantaine de dollars par mois pour de l’eau (en bouteille) est insensé.

Au Canada, il se vend trois principaux types d’eau embouteillée : Eau de source, qui provient d’une source souterraine ou naturelle;

Eau minérale, qui provient aussi d'une source, mais qui contient plus de 250 mg/litre de sels minéraux;

Eau traitée, qui provient d’un réseau de distribution municipal ou d’une source de surface.

Les avis de faire bouillir l’eau pourraient faire peur aux gens, mais la spécialiste explique qu’au contraire, il faut y voir un gage d’excellence. Nous faisons tellement preuve de minutie qu’à la moindre trace de contaminant, un avis de faire bouillir l’eau est émis. Cependant, environ 12 000 personnes au Québec doivent encore faire bouillir leur eau – ce qui n’est pas normal en 2020 –, car il peut y avoir des traces de microcontaminants, de médicaments, d’hormone, de pesticides, etc. Mais pour le reste de la population, cette impression de devoir acheter de l’eau embouteillée est totalement non fondée.

On ne peut pas ignorer le coût environnemental : 1 million de bouteilles de plastique sont jetées par minute dans le monde. Marie Lambert-Chan

Eau du robinet Photo : iStock

Nous savons que 2,1 milliards de personnes dans le monde n’ont pas accès à de l’eau potable à la maison, mais pourquoi encore tant d’autres s’abreuvent principalement d’eau embouteillée alors qu’elles ont accès à une eau parfaitement propre à la consommation? Serait-ce un besoin complètement artificiel créé par des entreprises avides de profits?