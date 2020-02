Trois coups de cœur télé : les tempêtes de neige d'antan, le lien entre le poids et la santé et Silence, on joue.

Cette semaine : les tempêtes de neige, le lien entre le poids et la santé, et un jeu encombrant!

On va se le dire : le lien entre le poids et la santé

Si l’obésité augmente les chances de développer certaines maladies, il y a aussi d’autres indicateurs de santé à prendre en compte. La Dre Christiane Laberge explique le lien entre une bonne santé et le poids sur la balance. À lire aussi sur le sujet : un dossier de RAD.

Silence on joue : j’en ai plein les bras

Ouvrir la télévision et arriver sur un extrait de Karine Gonthier-Hyndman qui tient, en équilibre,un ballon géant, un coussin en forme de grenouille, un bidon d’essence, un palmier gonflable… ça pique la curiosité! Un petit 10 minutes de rigolade avec ce drôle de jeu dans lequel Pascale Bussières et Catherine Proulx-Lemay affrontent François Létourneau et Karine Gonthier-Hyndman.

Infoman : Des archives de nos hivers d'antan

Chantal Lamarre valide quelques faits sur la neige avec le météorologue Pascal Yiacouvakis. Un segment à regarder entre deux séances de pelletage de la dernière bordée pour savoir si effectivement, les tempêtes de neige, c’était pire dans le temps!

