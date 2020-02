District 31 : Noélie se déchaîne en interro

Cette semaine, Nancy Riopelle continue de harceler Bruno, Noélie impressionne ses collègues en interrogatoire, Nick Romano et Véronique Lenoir font l'objet d'écoute électronique, et on se rapproche de plus en plus des circonstances entourant la mort de Clara Beausoleil. Voici un résumé des intrigues de la semaine du 24 février.