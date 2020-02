La 10e saison de l’émission Les chefs!, ça commence... bientôt!

Des participants et participantes des neuf dernières saisons rencontrent les indétrônables juges, l'animatrice et l'animateur de l’émission de cuisine. Au menu : les répercussions de la série, tant dans l’univers de la gastronomie qu’auprès des candidates et candidats qui se sont transformés à la suite de leur passage dans la célèbre cuisine. Tous et toutes reviennent sur des moments marquants de la série et en profitent pour discuter avec nos trois juges.

Ce qu’il faut savoir sur la 10e saison

13 nouveaux aspirants chefs et aspirantes chefs (à découvrir le 23 mars prochain)

10 épisodes d’une heure

L’ouverture de la saison sur la 100e émission

Des produits encore jamais vus dans la cuisine des Chefs (mais qu’est-ce que ça pourrait bien être?)

(mais qu’est-ce que ça pourrait bien être?) Le même solide duo à l’animation : Élyse Marquis et Daniel Vézina , mentor

et , mentor Les juges, fidèles au rendez-vous : les chefs réputés Normand Laprise, chef exécutif et copropriétaire des restaurants Toqué!, les Brasseries T, le Beau Mont et Burger T, Jean-Luc Boulay, chef propriétaire du Saint-Amour et copropriétaire du bistro Chez Boulay et du restaurant Les Botanistes, et Pasquale Vari, chef et enseignant à l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec.

Quand?

Les chefs! L’impact, lundi 30 mars à 20 h sur ICI Télé.

La première émission Des chefs!, lundi 6 avril à 20 h sur ICI Télé.